"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0: Má mì chuyên "săn gái bán hoa xinh như mộng" để phục vụ đại gia

"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0 nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi. Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.

Môi giới bán dâm cho khách làng chơi và gái bán hoa

Cao Thị Hoa (SN 1995, quê Diễn Châu, Nghệ An) vì muốn kiếm tiền nhanh chóng nên đứng ra môi giới mại dâm.

Hoa nhận thấy nhiều nam giới có nhu cầu mua dâm nên đã tạo tài khoản mạng xã hội Zalo “Hoa Híp Hana” để tham gia các hội nhóm tìm và môi giới mại dâm cho các gái bán dâm ở khu vực Hà Nội, có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, độ tuổi từ 20 tuổi đến 30 tuổi.

Trên các nhóm này, gái bán dâm sẽ liên hệ trực tiếp với Hoa, gửi ảnh cá nhân để Hoa "tuyển dụng" và gửi cho khách mua dâm lựa chọn.

Hoa thỏa thuận, thống nhất với gái bán dâm cách thức môi giới mại dâm. Trong đó, Hoa trực tiếp tìm khách mua dâm, thỏa thuận giá cả.

Hoa thu của khách mua dâm từ 6 - 15 triệu đồng/1 lần mua dâm, qua đêm từ 12 - 15 triệu đồng/lượt mua dâm. Địa điểm “vui vẻ” do khách tự lựa chọn rồi báo cho Hoa, để “tú bà” thông báo cho gái bán dâm biết…

Theo báo Pháp luật Việt Nam, vào khuya 25/3/2023, anh M.X.H (SN 1987, ở Thanh Ba, Phú Thọ) nhắn tin qua Zalo cho Hoa, đặt vấn đề mua dâm T.T.Q (SN 1996, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) với giá 9 triệu đồng. Hoa trao đổi, thống nhất với H giá qua đêm là 15 triệu đồng. H đồng ý và hẹn đến trưa 29/3/2023 sẽ thông báo địa điểm mua bán dâm để Hoa điều gái bán dâm đến.

Sau đó, Hoa gửi số điện thoại của H cho Q để hai bên liên hệ, tự hẹn địa điểm mua bán dâm.

Đến khoảng 12h ngày 29/3/2023, H nhắn tin hẹn Q mua dâm tại một khách sạn ở Hà Nội. Khoảng 13h30 cùng ngày, Q đến gặp H. Khi H và Q đang “quan hệ” thì bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Hà Nội và Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang.

Bị cáo Cao Thị Hoa tại tòa. (Ảnh: Tiền phong)

Tương tự, Hoa cũng môi giới cho Đ.V.T (SN 1991, ở Kim Thành, Hải Dương) với N.K.L (SN 2002, quê Lạng Giang, Bắc Giang), với giá 9 triệu đồng/1 lần.

Khoảng 13h ngày 29/3/2023, Hoa cùng L gặp T tại một quán cà phê. Tại đây, Hoa trực tiếp môi giới cho L gặp T để mua bán dâm và thống nhất thanh toán tiền cho L. Ngay sau đó, T và L đến khách sạn để “vui vẻ”.

Khi T và L đang mua bán dâm thì bị Tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Hà Nội và Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông kiểm tra hành chính phát hiện.

Kết đắng

Theo Tiền phong, với hành vi nêu trên, Hoa bị HĐXX TAND quận Hà Đông (Hà Nội) tuyên phạt 42 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Hoa làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo gửi TAND TP.Hà Nội, bị cáo Hoa cho rằng, hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là quá nặng. Do đó, Hoa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 25/10/2023, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Cao Thị Hoa về tội Môi giới mại dâm.

Quá trình xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Hoa có tình tiết mới là có hoàn cảnh gia đình khó khăn và mẹ bị bệnh tật. Ngoài ra, bị cáo Hoa đã nộp giấy tờ chứng minh đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Hoa và quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này từ 42 tháng tù, xuống 36 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn