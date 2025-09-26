Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin sốc

Tôi 32 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Tôi và vợ sắp cưới quen biết tình cờ trong một nhà hàng. Hôm đó, tôi đi ăn cùng bạn bè, khi ra khỏi nhà hàng thì tình cờ thấy cô ấy loay hoay với chiếc xe máy bị hư. Tôi nổi lòng nghĩa hiệp, giúp cô ấy sửa xe rồi ngỏ lời đưa cô ấy về nhà.

Sau lần đó, tôi và vợ sắp cưới quen biết, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè. Một thời gian tìm hiểu, tôi ngỏ lời hẹn hò, đương nhiên là cô ấy đồng ý. Từ khi quen nhau, tôi chưa từng hỏi về quá khứ của cô ấy. Tôi chỉ biết vợ sắp cưới từng bị phản bội, nghe thế tôi rất thương cho cô ấy, càng không muốn nhắc lại chuyện cũ không vui.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt. Tôi dẫn vợ sắp cưới đến ra mắt bạn bè. Trong bữa ăn đó, tôi cảm thấy có một người bạn thường lấm lét nhìn tôi, hồi sau thì lãng tránh kì lạ.

Tôi kéo cậu bạn ấy ra hỏi chuyện. Ban đầu, cậu ta nhất quyết không nói. Nhưng ba ngày sau thì cậu ta chủ động tới tìm tôi rồi tiết lộ một chuyện bất ngờ. Cậy ta nói từng thấy vợ tôi vào khách sạn với một người đàn ông khác, cậu ta chắc chắn không nhìn nhầm. Tôi nghe thì sốc ngất. Tôi không thể nghi ngờ, vì cậu bạn này của tôi làm trong khách sạn, liên quan đến công việc nên cậu ấy không thể nói bậy bạ được.

Trong lòng tôi đã định sẽ tìm hiểu rồi giải quyết chuyện này rõ ràng. Hôm sau, tôi đến bệnh viện phụ sản tìm người bạn bàn việc, cậu ấy là bác sĩ phụ khoa có tiếng ở đây. Khi tôi đi gần đến phòng khám của bạn thì tôi nhìn thấy vợ sắp cưới bất ngờ bước ra.

Khi đó tôi đã nghĩ, nếu vợ sắp cưới có thai, thì tôi sẽ bằng mọi giá rước cô ấy về nhà. Tôi hỏi bạn mình xem vợ tôi có phải đang mang thai không, được mấy tháng rồi? Tôi háo hức đợi tin từ cậu ấy. Bạn tôi nhìn tôi ái ngại, khó khăn nói rằng: “Là cô ấy bỏ thai”.

Tôi nghe câu đó mà choáng váng đầu óc. Tôi rời khỏi bệnh viện, đến tận nhà tìm vợ sắp cưới nói chuyện. Lúc này, biết không thể giấu tôi được nữa, cô ấy quỳ gối xin tôi tha lỗi. Đứa trẻ cô ấy bỏ là con của người yêu cũ. Hắn ta đe dọa, ép cô ấy phải qua đêm, nếu không sẽ tung hình nhạy cảm.

Dù trông vợ tôi rất đáng thương, còn giải thích lý do nhưng tôi đã không thể tin cô ấy nữa. Tôi chỉ cảm thấy mình bị phản bội. Giờ tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Toàn Chiêu Di

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn

