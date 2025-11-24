Tài xế chợp mắt trên đường cao tốc, trộm cạy cửa cabin rồi chui qua hàng rào tẩu thoát

Ngày 23-11, một tài xế phản ánh bị kẻ gian cạy cửa cabin, trộm tài sản rồi chui qua lỗ hổng trên hàng rào đường cao tốc để tẩu thoát tại khu vực km234, nút giao Phan Thiết (tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết), thuộc xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng.

Theo tài xế N.V.T. (SN 1998, ngụ TP HCM) cho biết anh dừng xe đầu kéo tại điểm có đèn chiếu sáng để chợp mắt.

Khi đang nằm nghỉ, anh nghe tiếng động phía trên đầu, tỉnh dậy thì thấy đối tượng đang lấy ví và điện thoại.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km234 và lỗ cắt trên hàng rào bảo vệ đường cao tốc. Ảnh: DT

Anh T. đuổi theo nhưng hai kẻ trộm nhanh chóng vượt rãnh thoát nước rồi chui qua một ô lưới B40 bị cắt vuông vức trên hàng rào bảo vệ. Anh cho biết trong ví có 4,5 triệu đồng và một điện thoại iPhone.

Camera hành trình bị các đối tượng che lại bằng khăn lạnh. Khi quay về xe, anh thấy nhóm này tiếp tục mon men tiếp cận một xe tải khác nên tri hô, khiến chúng bỏ chạy ra đường dân sinh qua lỗ hổng hàng rào.

Do mất điện thoại và phải tiếp tục hành trình, anh không kịp báo công an xã. Ghi nhận tại km234 cho thấy hàng rào B40 bị cắt gọn, đủ cho một người chui lọt; nhiều vị trí khác trên hàng rào kẽm gai cũng có dấu hiệu bị vén hoặc cắt.

Ban điều hành Dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, cho biết đã báo chính quyền xã Hàm Kiệm để tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Cũng theo đơn vị này, nút giao trên có đèn chiếu sáng nhưng không có làn dừng khẩn cấp; việc tài xế dừng xe nghỉ đêm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và bị trộm cắp như trường hợp trên.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động