Thấy chiếc xe tải khả nghi đậu trước cửa nhà, phản ứng bất ngờ của gia chủ khiến tài xế hốt hoảng, phải lao xuống xe làm liền điều này

Thời gian gần đây liên tục chia sẻ hình ảnh về chiếc xe tải nhỏ đậu bên đường kèm theo thông tin cho rằng đây là một nhóm bắt cóc trẻ em khiến dư luận xôn xao, lo lắng.

Bài viết có nội dung "Cảnh báo người già và trẻ nhỏ ở nhà. Bọn bắt cóc đến giả vờ bán đồ công ty rẻ... để lợi dụng sơ hở để bắt cóc...". Tài khoản này còn đăng một trạng thái khác sau đó: "Mọi người cảnh giác nha, nhà có con nhỏ không cho đi chơi, khóa cửa lại nha".

Dòng trạng thái cảnh báo bắt cóc trẻ em đăng kèm hình ảnh chiếc xe khiến nhiều người lầm tưởng chiếc xe này là của nhóm bắt cóc - Ảnh: T.G.

Ngay sau đó, Công an phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đã vào cuộc xác minh và lên tiếng khẳng định bài đăng trên hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan công an đã buộc người đăng phải gỡ bài đăng sai sự thật, xin lỗi và đăng bài đính chính trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thông tin nói trên phần nào vẫn gây hoang mang dư luận và không ít chiếc xe tải có hình dáng tương tự bị tai bay vạ gió.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế đến giao hàng nhưng bị gia chủ xua đuổi, thậm chí kêu trẻ con vào hết trong nhà để đảm bảo an toàn.

Trước phản ứng cảnh giác của chủ nhà, nam tài xế vội vàng đi ra xua tay phân bua, "Công an đính chính rồi, không phải".

Nghe vậy, người phụ nữ từ trong nhà lao ra nói, "Mai mốt đừng đem xe này đi giao hàng nữa nha".

Ngay sau đó, nam tài xế vội vàng mở cửa xe để chứng minh, bên trong xe toàn là hàng chuẩn bị giao cho quán cạnh đó.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội nhiều người không khỏi bật cười và gật gù trước sự cảnh giác cao độ của chủ nhà. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng việc cẩn thận như vậy là cần thiết, đặc biệt là đối với những gia đình có trẻ nhỏ và sống gần đường lớn.

