Thầy bói dọa nhiều người 'bị vong theo', lừa hơn 28 tỷ đồng

Ngày 23/6, Phan Thị Thu Trang, 36 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Phan Thị Thu Trang tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, năm 2021, Trang lập nhiều trang Facebook cá nhân và dùng tài khoản Zalo để đăng nhiều bài viết về tâm linh nhằm mục đích bán đồ phong thủy. Đến năm 2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn cách lợi dụng yếu tố tâm linh.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, Trang tự nhận có khả năng xem bói, đưa ra những thông tin không có thật như nạn nhân bị "vong nhập" quấy phá, bị người khác bỏ "bùa ngải", con cái "phạm giờ sinh" hoặc người thân sắp gặp tai họa, ảnh hưởng đến tính mạng.

Từ những thông tin này, Trang khiến các bị hại hoang mang, lo sợ rồi yêu cầu chuyển tiền để thực hiện các nghi lễ cúng bái, giải hạn, đuổi vong, hóa giải vận xấu. Để tạo niềm tin, Trang còn cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận sau khi hoàn tất việc cúng lễ.

Tin những lời nói của Trang là thật bị hại đã chuyển từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng cho bị cáo mà không biết mình bị lừa. Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, Trang chiếm đoạt tiền của 31 nạn nhân tại TP HCM với tổng số tiền hơn 28,1 tỷ đồng.

Tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: vnexpress.net