Tháo gỡ vướng mắc, “hồi sinh” nguồn cung vật liệu mặt bằng khu công nghiệp hơn 3.500 tỷ đồng

Nhiều vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng dự án KCN

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2 (xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương vào tháng 2/2023.

Đây sẽ là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp sạch, có công nghệ kỹ thuật cao, có giá trị gia tăng cao; Sản xuất thiết bị điện, Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất mô tô, xe máy, ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Ngành sản xuất chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Các ngành công nghiệp nhẹ;…

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B, Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2.

Dự án có diện tích 500 ha, trong đó, giai đoạn 1 là 300,2 ha; giai đoạn 2 là 199,8 ha; thời hạn 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, tiến độ thực hiện dự án 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.826 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Mega Textile – Vietnam.

Tuy VSIP Nghệ An 2 đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, nhưng đã thu hút được dự án Mega Textile - Vietnam do Tập đoàn Best Pacific International Limited (Singapore) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 14.775,9 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất vải các loại, đan các loại, sợi màu, bán thành phẩm cắt, trang phục, đai vòng... với công suất vải các loại khoảng 67.200 tấn/năm; đan các loại khoảng 10.300 tấn/năm; sợi màu khoảng 7.200 tấn /năm; đai vòng khoảng 100 triệu sản phẩm/năm; trang phục khoảng 130 triệu sản phẩm/năm; bán thành phẩm cắt khoảng 2,2 triệu sản phẩm/năm.

Theo tiến độ, đến quý II năm 2025, dự án sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư; đến quý II năm 2028 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 1; đến quý II năm 2030 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 2 và đến quý II năm 2034 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 3.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển của ngành hàng may mặc tại địa phương cũng như như trên toàn quốc.

UBND huyện Diễn Châu tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp. Ảnh Mai Giang.

Ông Phạm Xuân Sánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết, về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay, địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất được tổng diện tích là 406ha/500ha.

"Có một số hộ dân vẫn còn kiến nghị, UBND huyện Diễn Châu đang tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện và UBND các xã tuyên truyền, vận động, hoàn thiện hồ sơ thực hiện quy trình theo quy định", ông Sánh nói.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBDN huyện, khó khăn nhất là thiếu đất san lấp mặt bằng của dự án. Mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý cấp phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ đất tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, để phục vụ công tác hoàn thiện mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Tháo gỡ "bế tắc", nhanh chóng bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, hiện đang có 2 mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng (có trụ sở tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An) và Công ty TNHH Hoàng Phúc (có trụ sở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) được cấp phép khai thác để phục vụ cho các dự án san lấp, trong đó có Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2.

Khó khăn nhất của dự án là thiếu đất san lấp dù đã quy hoạch 2 mỏ khoáng sản tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu.

Cụ thể, mỏ đất của phía Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng có diện tích quy hoạch hơn 22ha, giai đoạn 1 mới cấp phép 15ha, 7ha chưa được cấp phép, với trữ lượng mỏ gần 3,4 triệu m3. Còn mỏ đất của Công ty TNHH Hoàng Phúc, với diện tích khai thác được cấp phép là hơn 10ha, trữ lượng hơn 1,3 triệu m3.

Mặc dù vậy, nhiều tháng nay, cả 2 doanh nghiệp này đều không thể hoạt động, dẫn đến việc cung ứng đất san lấp cho dự án bị ảnh hưởng. Nếu không kịp thời giải quyết sẽ khiến việc triển khai dự án bị ảnh hưởng.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng cho biết, từ tháng 10/2024 đến nay, đơn vị đã nhiều lần gửi kiến nghị đến UBND tỉnh Nghệ An đề nghị giải quyết nhưng vẫn chưa được.

Nguyên nhân theo đơn vị này cho biết là trong quá trình vận chuyển vật liệu san lấp thì gặp phải nhiều trở ngại từ người dân địa phương, dẫn đến việc chậm trễ thi công gói thầu.

"Nhiều tháng nay, công nhân, lái xe, máy móc của công ty luôn trong tình trạng ngồi chơi chờ việc. Do vậy, công ty khẩn thiết đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, kịp thời có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp", ông Hoàng nói.

Thời điểm này, các mỏ đất vẫn đang tạm dừng hoạt động chờ UBND tỉnh Nghệ An tìm phương án.

Để tháo gỡ việc này, UBND tỉnh Nghệ An mới đây vừa có văn bản số 1715/UBND-NN về quản lý hoạt động khoáng sản tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu ngày 10/3/2025.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao UBND huyện Diễn Châu tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước; có văn bản đề xuất UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo trước ngày 20/3/2025.

Đồng thời, đại diện UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Diễn Châu, quy định của pháp luật để tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản tại địa bàn xã Diễn Lợi, đảm bảo hài hoà giữa quyền lợi người dân, doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của nhà nước; báo cáo trước ngày 25/3/2025.

