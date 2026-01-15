Tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 1 đoạn qua Thanh Hóa sau 9 năm dừng hoạt động

Nhà thầu đang tháo dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trạm thu phí Bỉm Sơn đặt tại Km286+397 trên quốc lộ 1 là hạng mục thuộc dự án xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ, được đầu tư theo hình thức BOT.

Dự án thi công năm 2005 và chính thức thu phí từ tháng 1-2009, với thời gian thu phí hoàn vốn 7 năm 6 tháng. Đến tháng 8-2017, sau khi xác định đủ thời gian hoàn vốn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) quyết định dừng thu phí.

Suốt gần 9 năm qua, trạm thu phí này bị bỏ hoang trên quốc lộ 1, ngay cửa ngõ ra vào của tỉnh Thanh Hóa, gây bức xúc cho người đi đường vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua khu vực này.

Do vậy ngày 29-12-2025, căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được hình thành từ dự án xây dựng quốc lộ 1, đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ (tuyến tránh phía đông), giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý.

Sau khi Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo tháo dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn, Khu quản lý đường bộ I đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tiến hành chỉ định thầu.

Yêu cầu nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 472 tổ chức lực lượng tháo dỡ ngay trước Tết Nguyên đán 2026, đảm bảo thông thoáng, an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị tháo dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa xong trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh: CTV

Hiện Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 472 đang phối hợp Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tháo dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn.

Đồng thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo quá trình tháo dỡ diễn ra an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ