Miễn phí cho tất cả đoàn xe từ thiện qua 21 trạm thu phí của Tập đoàn Đèo Cả

Hiện Tập đoàn Đèo Cả đang vận hành 21 trạm thu phí trên cả nước, từ ngày 8-10, các đoàn xe cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11 đi qua các trạm sẽ được miễn phí - Ảnh: M.T.

Thông tin trên được đại diện truyền thông Tập đoàn Đèo Cả xác nhận vào ngày 8-10 và cho biết đã áp dụng trong ngày hôm nay. Hiện tập đoàn có 21 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên cả nước.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết thêm, việc làm trên nhằm hưởng ứng lời đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam về việc miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ bà con vùng bão lũ được phát đi cùng ngày.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị phối hợp với Khu Quản lý đường bộ khu vực và các cơ quan có liên quan của địa phương tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông để các xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất.

Toàn bộ việc tạm dừng thu phí, miễn phí cho các xe nêu trên phải được ghi nhận sự việc và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thu phí đầy đủ đúng quy định.

Tác giả: Mậu Trường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ