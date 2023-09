Thanh niên đang đi ship hàng, vội đến cứu nhiều người trong vụ cháy tại Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Nửa đêm, đang trên đường đi ship hàng nhận được tin nhắn của a trai, báo nhà người thân (ở tầng 4, tòa chung cư mini xảy ra hỏa hoạn) bị cháy, Nguyễn Đăng Văn, 30 tuổi, quê Bắc Ninh, làm nghề shiper liền phi tới, lao vào lửa khói cứu được gia đình người thân ra, ngoài ra còn cứu thêm được một số người.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 23h đêm 12/9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở phố Khương Hạ. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong chung cư.

Với gương mặt lấm lem, chàng thanh niên dũng cảm đã lao vào biển lửa cứu người trong vụ cháy chung cư mini.

Tác giả: Quốc Thanh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết