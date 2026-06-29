Thanh Hóa tuyển dụng hơn 2.000 giáo viên, viên chức ngành giáo dục

Một tiết học tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, với cấp học mầm non, đợt này sẽ tuyển dụng 307 chỉ tiêu giáo viên, 40 chỉ tiêu kế toán, 43 chỉ tiêu văn thư, 16 chỉ tiêu thư viện trường học.

Cấp tiểu học sẽ tuyển dụng 630 chỉ tiêu giáo viên, 28 chỉ tiêu kế toán, 9 chỉ tiêu văn thư, 17 chỉ tiêu thư viện, 2 chỉ tiêu tư vấn học sinh.

Cấp THCS sẽ tuyển dụng 680 chỉ tiêu giáo viên, 14 chỉ tiêu kế toán, 4 chỉ tiêu văn thư, 6 chỉ tiêu thư viện trường học, 13 chỉ tiêu nhân viên thiết bị - thí nghiệm, 3 chỉ tiêu giáo vụ.

Cấp THPT sẽ tuyển 208 chỉ tiêu, trong đó Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển 15 giáo viên giảng dạy các môn chuyên gồm: ngữ văn 5 người, lịch sử 1 người, địa lý 1 người, toán 2 người, vật lý 2 người, hóa học 1 người, sinh học 2 người, tin học 1 người.

Ngoài ra nhân viên hành chính trường THPT sẽ tuyển 193 chỉ tiêu, trong đó có 19 chỉ tiêu kế toán, 73 chỉ tiêu văn thư - thư viện, 42 chỉ tiêu thư viện nhà trường, 4 chỉ tiêu tư vấn học sinh, 46 chỉ tiêu thiết bị - thí nghiệm, 7 chỉ tiêu giáo vụ.

Với việc tuyển dụng giáo viên dạy môn chuyên Trường THPT chuyên Lam Sơn, thực hiện theo quy định của Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và tuyển dụng, tiếp nhận viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập: thực hiện theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. UBND các xã, phường phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, sử dụng nhà giáo, viên chức sau tuyển dụng theo đúng vị trí việc làm và quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức theo đúng quy định.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: tuoitre.vn