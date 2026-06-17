Hàng nghìn giáo viên ở Nghệ An được xét thăng hạng

Cô và trò Điểm trường Xốp Cháo, Trường mầm non Lượng Minh (xã Lượng Minh, Nghệ An).

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất xét thăng hạng cho khối các đơn vị trực thuộc sở với 596 chỉ tiêu, gồm 73 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý và 523 chỉ tiêu dành cho giáo viên.

Trong đó, khối trường trung học phổ thông và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên chiếm số lượng lớn nhất với 542 chỉ tiêu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; trong đó, gồm 19 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý và 523 chỉ tiêu dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giáo viên ở khối giáo dục nghề nghiệp được thăng hạng với 49 chỉ tiêu, gồm 2 chỉ tiêu hạng III và 47 chỉ tiêu hạng II.

Ngoài các đơn vị trực thuộc sở, đợt này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng phê duyệt phương án thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường với tổng cộng 4.304 chỉ tiêu từ hạng III lên hạng II.

Hàng nghìn giáo viên ở Nghệ An đang công tác tại các bản vùng cao, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn.

Trong số này, giáo viên mầm non được phân bổ nhiều nhất với 2.762 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học có 1.290 chỉ tiêu; khối trung học cơ sở có 21 chỉ tiêu giáo viên và 7 chỉ tiêu cán bộ quản lý. Ngoài ra, còn có 139 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý mầm non và 85 chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý tiểu học.

Nghệ An hiện là địa phương có số lượng giáo viên được thăng hạng cao của cả nước, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn tổng số giáo viên đủ điều kiện được thăng hạng trên toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do giới hạn về cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm được giao và khả năng cân đối ngân sách theo quy định hiện hành.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn