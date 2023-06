Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho khu đô thị 677 tỷ đồng tại Bỉm Sơn

Thanh Hóa chuẩn bị tìm kiếm nhà đầu tư cho khu đô thị 677 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm vừa ký quyết định số 2055/QĐ_UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 217B nối dài, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, dự án Khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 217B nối dài, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được đầu tư trên khu đất có tổng diện tích 16,37 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 676,91 tỷ đồng (sơ bộ tổng chi phí thực hiện 634,128 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 42,782 tỷ đồng). Quy mô đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà văn hóa, trường mầm non, công viên...) và công trình nhà ở. Trong đó, sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở gồm: nhà ở loại liền kề, biệt thự (287 lô); nhà ở xã hội dạng chung cư (dự kiến 221 căn hộ). Quy mô dân số khoảng 3.400 người.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến từ quý IV/2023 - IV/2027.

Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Được biết, thị xã Bỉm Sơn hiện nay đang giữ vai trò trung tâm của vùng động lực kinh tế phía Bắc của tỉnh. Ngoài là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa thì thị xã Bỉm Sơn đang là một địa điểm thu hút nhiều dự án bất động sản khủng khác.

Trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đang triển khai 2 dự án khu đô thị mới với tổng diện tích hơn 50ha, gồm: Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 2, phía Tây Quốc lộ 1A do Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư và Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam do May - Diêm Sài Gòn là chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, hàng loạt các dự án phát triển đô thị trọng điểm sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025, như: Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn (128ha); Khu đô thị mới phía Tây đường Bà Triệu (50ha); khu phía Đông đường Lý Thường Kiệt, xã Quang Trung (65ha)…

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn