Thắng chật vật Leeds United, Tottenham chiếm ngôi nhì Ngoại hạng Anh

Ra sân sớm tại vòng 7 với chuyến làm khách tại sân Elland Road, Tottenham không đoan chắc sẽ có được chiến thắng khi tân binh Leeds United đang thi đấu khá ấn tượng từ đầu mùa. Tottenham nhập cuộc chủ động với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Leeds United – dưới sự cổ vũ của gần 40.000 khán giả nhà – pressing quyết liệt và phản công rất nhanh.

Hậu vệ Rodon của Leeds United đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành Tottenham

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, "Gà trống London" mở tỉ số ở phút 23 khi Mathys Tel tận dụng pha chọc khe của James Maddison, băng xuống dứt điểm chéo góc. Bóng đập chân một hậu vệ chủ nhà và trở nên quá khó cho thủ môn Karl Darlow trong việc ngăn cản bàn thua.

Mathys Tel mở tỉ số cho "Gà trống London"

Bị dẫn bàn, Leeds United vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa sau đó không lâu. Phút 34, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Tottenham, Brenden Aaronson thực hiện cú sút xa khiến thủ môn Vicario không thể bắt dính bóng.

Như chỉ chờ có vậy, Noah Okafor kịp thời ập vào đá bồi tung lưới Tottenham trong tiếng reo hò vỡ òa của khán giả Elland Road.

Noah Okafor (19) phấn khích sau bàn gỡ 1-1 cho chủ nhà

Hiệp hai chứng kiến thế trận giằng co, nhưng đẳng cấp của Tottenham vẫn được thể hiện. Phút 57, Mohammed Kudus xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi tung cú sút sệt hiểm hóc vào góc xa, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách. Leeds United dốc toàn lực tấn công ở quãng thời gian còn lại, song hàng thủ đội khách, với sự chắc chắn của cặp trung vệ Romero - Van de Ven và thủ thành Vicario, vẫn đứng vững đến hết trận.

Mohammed Kudus (20) nâng tỉ số lên 2-1 cho Man United

Thắng 2-1 chật vật trước Leeds United, Tottenham tạm vươn lên nhóm dẫn đầu với vị trí nhì bảng cùng 14 điểm, tiếp tục cuộc đua với Liverpool, Arsenal và mới nhất là Bournemouth. Dù thắng, HLV Thomas Frank thừa nhận đội bóng của ông vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm và kiểm soát thế trận khi gặp đối thủ chơi rát như Leeds United.

Tottenham tạm vươn lên nhì bảng khi các đối thủ còn chưa ra sân

Về phía đội chủ nhà, thất bại khiến United Leeds rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng ở vị trí 12. Màn trình diễn đầy nỗ lực của họ, dù vậy cho thấy đội bóng này hoàn toàn có thể giành quyền trụ hạng nếu duy trì tinh thần chiến đấu này. Elland Road đêm mưa vẫn rực lửa, dù niềm vui cuối cùng thuộc về "Gà trống" London.

Tác giả: Đông Linh (theo Premier League)

Nguồn tin: Báo Người lao động