Thủ tướng: Đoàn kết một lòng hướng về miền Trung - Tây Nguyên

Tối nay (24/11), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025 với chủ đề "Đoàn kết một lòng - Hướng về Miền Trung", Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp, người dân chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này. Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025

Lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025 bắt đầu bằng phóng sự về những thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ gây ra mà đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên đang phải gánh chịu với những con số xót xa và thương cảm, khi đến nay thiên tai tại 4 tỉnh đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng; trên 82 nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ đã trên khoảng trên 13.000 tỷ đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã nỗ lực gìn giữ và phát huy các di sản, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ những tình cảm chân thành, quý mến, hành động thiết thực từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến đồng bào miền Trung ruột thịt đang bị thảm họa thiên tai với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào ấm áp và "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng cho rằng, tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam" cũng là dịp tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; làm sâu sắc hơn truyền thống, di sản văn hóa được các thế hệ cha ông trao truyền, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển.

Đây cũng là diễn đàn để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II là bức tranh sống động về tâm hồn, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc Mường anh em.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ những tình cảm chân thành, quý mến, hành động thiết thực từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến đồng bào miền Trung ruột thịt

Nhấn mạnh tinh thần "văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", Thủ tướng cho rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã nỗ lực gìn giữ và phát huy các di sản, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; hàng nghìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được kiểm kê, xếp hạng cấp quốc gia; nhiều lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian được phục dựng, truyền dạy; phát triển du lịch văn hóa góp phần quan trọng từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Cho rằng, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm lịch sử, còn là cách để tôn vinh quá khứ, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tương lai bền vững cho dân tộc Việt Nam, Thủ tướng đề nghị coi việc bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; hoàn thiện thể chế, chính sách, ban hành cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp văn hóa; gắn kết công tác bảo tồn với phát triển du lịch bền vững; phát triển thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo sự lan tỏa và công bằng trong hưởng thụ văn hóa.

Các tập thể, doanh nghiệp trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị của tình đại đoàn kết toàn dân tộc trong thế hệ trẻ; đưa di sản văn hóa vào hệ thống giáo dục, sinh hoạt cộng đồng để các thế hệ trẻ hiểu và tự hào hơn nữa về bản sắc dân tộc. Đối với Làng Văn hoá, Thủ tướng đề nghị tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững.

“Đặc biệt hôm nay chúng ta đoàn kết, một lòng hướng về miền Trung. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong lúc gặp khó khăn. Tôi kêu gọi chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này. Tôi tin tưởng rằng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với điểm tựa "nhân dân làm nên lịch sử" chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng", Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết hướng về miền Trung.

Tại buổi lễ, các tập thể, doanh nghiệp đã trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền 540 tỷ đồng. Ngoài sự đóng góp của các tập thể, doanh nghiệp tại buổi lễ, Ban tổ chức kêu gọi toàn thể đại biểu, nhân dân, khán giả xem Truyền hình thể hiện tấm lòng chia sẽ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bằng cách quét mã QR để ủng hộ.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV