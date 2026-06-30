Thả một cá thể rùa núi vàng quý hiếm về Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Trước đó, cá thể rùa này được ông Lô Văn Tuấn (thường trú tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, Nghệ An) tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ ban đầu, nhận thấy cá thể rùa có đủ điều kiện sức khỏe, khả năng thích nghi nên lực lượng chức năng đã tái thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng là loài động vật rừng nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc Nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR). Loài rùa này được bảo vệ nghiêm ngặt theo pháp luật Việt Nam và quốc tế; mọi hành vi săn bắt, buôn bán đều bị cấm.

Rùa núi vàng là loài rùa cạn có kích thước lớn, thường gặp ở các sinh cảnh là các khu vực rừng thường xanh, rừng tre nứa và rừng rụng lá. Được nhận diện bởi mai gồ cao màu vàng, kích thước mai có thể dài đến 36cm, giữa các tấm vảy trên mai thường có đốm đen; Đầu rùa màu vàng, chân tròn, chắc khỏe với móng thuôn dài, không có màng. Loài rùa này ăn lá cây, trái cây và một số động vật nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã thay vì nuôi nhốt hoặc tự ý thả giúp cơ quan chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe, lựa chọn địa điểm tái thả phù hợp, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động vật hoang dã. Đồng thời khuyến cáo, người dân khi phát hiện hoặc tiếp nhận động vật hoang dã cần thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để được chăm sóc và xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, Khu bảo tồn Pù Hoạt có diện tích hơn 90.000 ha, là một trong 3 vùng lõi của Khu sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007.

Nằm trên sườn Bắc của dãy Trường Sơn, có độ cao từ 200m đến hơn 2.400m so với mực nước biển, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có độ đa dạng sinh học cao. Tại đây đã xác định được hơn 1.240 loài thực vật thuộc 5 ngành thực vật bậc cao. Trong đó có 94 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 45 loài trong Sách đỏ IUCN. Về thú, xác định có hơn 790 loài và phân loài thuộc gần 150 họ, 48 bộ. Ngoài ra, có hơn 360 loài chim, hơn 80 loài bò sát, 77 loài lưỡng cư… Đây là một kho tàng về đa dạng sinh học, lưu giữ các nguồn gen của nhiều loài động, thực vật quý, hiếm và đặc hữu như: pơ mu, sa mu dầu, bách xanh, lan kim tuyến, voọc xám, vượn má trắng, gà lôi vằn, mang lớn...

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: Báo Tin tức