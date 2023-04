Cứu hộ 59 cá thể rùa đầu to quý hiếm

Ngày 6/4, lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tiếp nhận cứu hộ 59 cá thể rùa đầu to. Toàn bộ số động vật trên do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu từ vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Bác sĩ thú y kiểm tra tình trạng sức khỏe các cá thể rùa đầu to.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện một người dân xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu đang vận chuyển 34 cá thể rùa đầu to. Khám xét tại nhà của người này, công an phát hiện thêm 25 cá thể rùa khác còn sống và một số con đã chết. Ngoài ra, tại đây còn phát hiện 3 con tê tê Java đã bị lấy hết vảy và nội tạng.

Ngay sau đó, tất cả số lượng rùa trên đã được chuyển giao tới trung tâm cứu hộ Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc. Các cá thể này trong tình trạng rất yếu, có nhiều con bị thương, đang được chăm sóc tích cực.

Một số cá thể rùa đầu to được tịch thu từ hành vi vận chuyển trái phép.

Rùa đầu to là loài rùa có phân bố rộng ở các suối nước chảy trên độ cao trên 600m so với mặt nước biển ở các khu rừng. Loài rùa này được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ thế giới. Rùa đầu to được bảo vệ nghiêm ngặt trong các văn bản luật Việt Nam. Rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP và được liệt kê vào danh sách những loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Các hành vi vi phạm liên quan đến rùa đầu to sẽ bị xử lý nghiêm./

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: vov.vn