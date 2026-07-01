Thả diều gần đường dây điện cao thế, người đàn ông bị bỏng nặng

Thông tin được Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận chiều nay, 29/6.

"Bệnh nhân là ông L.T.L. (SN 1969). Người này bị điện phóng gây bỏng nặng khi thả diều gần đường dây điện cao thế. Người dân, phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng, giám sát chặt chẽ con em mình, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè" - đại diện khoa Bỏng nói.

Người nhà bệnh nhân cho hay ông L., khi đang tham gia thả diều tại khu đất trống gần nhà thì dây diều vướng vào đường dây điện cao thế. Quá trình tìm cách gỡ diều, dòng điện đã phóng qua dây diều khiến người này bị bỏng nặng ở tay, ngực, tức tốc được người làng đưa đến cơ sở y tế.

Lực lượng bác sĩ tại Khoa Bỏng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin, mỗi dịp hè về, nơi đây lại tiếp nhận không ít trường hợp bỏng nặng do bị phóng điện từ việc thả diều gần đường dây điện, hoặc lao động gần lưới điện cao thế.

Người đàn ông tại Nghệ An bỏng nặng khi tham gia thả diều gần đường dây điện cao thế

"Điện cao thế có thể phóng qua khoảng không khi khoảng cách đủ gần. Nếu dây diều vướng vào đường dây điện thì người thả diều vẫn có nguy cơ bị điện giật ngay cả khi không chạm trực tiếp vào đường dây điện. Bỏng điện ngoài việc gây tổn thương ngoài da, còn để lại hậu quả nặng nề hơn như phá hủy cơ, mạch máu, thần kinh, xương cùng nhiều cơ quan nội tạng. Có trường hợp phải điều trị kéo dài, để lại di chứng, thậm chí mất mạng" - bác sỹ khoa Bỏng cảnh báo.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân, phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng, giám sát chặt chẽ con em mình, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè.

Tuyệt đối tránh xa đường dây điện, các công trình điện khi vui chơi ngoài trời. Không tự ý dùng sào, gậy, trèo lên cột điện để lấy diều mắc trên dây điện.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn