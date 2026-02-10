Tết thân thương đến với học trò vùng khó khăn Nghệ An

Trường THPT Nghi Lộc 5 (xã Phúc Lộc, Nghệ An) đỏ lửa nấu bánh chưng tặng học sinh toàn trường về ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hồ Lài
Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026, Trường THPT Nghi Lộc 5 (Phúc Lộc, Nghệ An) tổ chức chương trình trải nghiệm Tết yêu thương với từng chủ đề, hoạt động riêng cho mỗi khối lớp. Ảnh: Hồ Lài
Điểm nhấn của chương trình Tết yêu thương là hoạt động gói và nổi lửa nấu bánh chưng ngay tại sân trường. Cả không gian đậm vị tết với mùi thơm của nếp, lá dong và mùi khói bếp được nhen lên ấm cúng. Ảnh: Hồ Lài
Với chủ đề Gói trọn vị tết – kết nối yêu thương, gói bánh chưng đã trở thành hoạt động thường niên của thầy và trò Trường THPT Nghi Lộc 5. Đây là ngôi trường ở vùng khó khăn, với hơn 130 học sinh là con em gia đình hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Hồ Lài
Số bánh chưng, bánh tét sau khi nấu xong, một phần sẽ dành để trưng bày trong mâm cỗ ngày tết của mỗi lớp, còn lại sẽ được dành tặng cho tất cả học sinh, để "em nào cũng có bánh chưng của trường mang về nhà ăn tết". Ảnh: Hồ Lài
Bên cạnh hoạt động gói bánh chưng, các khối lớp của Trường THPT còn có nhiều hoạt động như tổ chức gian hàng tết - trạm sáng tạo GenZ, thi làm mâm cỗ ngày tết... Ảnh: Hồ Lài
Theo ông Nguyễn Ánh Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 5, chương trình trải nghiệm Tết nhằm kết nối tình cảm học sinh với giáo viên, nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có các suất quà, phần thưởng khuyến học cho những em khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh Hồ Lài
Ngày hội “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” chào đón năm 2026 của Trường Tiểu học Thu Thủy (Cửa Lò, Nghệ An) đầy sắc màu vui tươi, ấm áp. Ảnh: Hồ Lài
Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt của nhà trường sau 1 năm trải qua thiệt hại nặng nề do bão chồng bão, tiếp thêm động lực, tinh thần cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm mới. Ảnh: Hồ Lài
Hoạt động viết thư pháp đầu xuân giúp học sinh rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận với từng nét chữ. Ảnh: Hồ Lài
Cô giáo Nguyễn Thị Ngôn – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 Trường Tiểu học Thu Thủy chia sẻ đã hơn 30 năm gắn bó với nghề và chỉ còn vài tháng nữa là về hưu. Cô rất vui khi được trải nghiệm cái tết ý nghĩa ở trường cùng học sinh, phụ huynh. Ảnh: Hồ Lài
Với đặc thù lứa tuổi tiểu học, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia nhiều trò chơi dân gian như đẩy gậy, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, đi cầu kiều.... Ảnh: Hồ Lài
Niềm vui của học trò ngôi trường vùng biển Cửa Lò, Nghệ An khi tham gia tết ở trường, chơi trò chơi nhảy bao bố. Ảnh: Hồ Lài
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thu Thủy cho biết: “Ngày hội xuân không chỉ là không gian vui chơi, trải nghiệm cho học sinh, mà còn góp phần giáo dục giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”. Ảnh: Hồ Lài
Tác giả: Hồ Lài
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn