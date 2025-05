Phát biểu với CNN, người phát ngôn của cơ quan cảnh sát New York cho biết, con tàu đã va chạm vào cây cầu vào khoảng 8h26 tối 17/5 và nhiều người đang được cứu hộ.

20 người đã bị thương trong vụ việc, trong đó có ba người bị thương nặng và đang nguy kịch, CNN dẫn một nguồn thạo tin cho biết.

Tàu huấn luyện của Hải quân Mexico đâm vào cầu Brooklyn, 20 người bị thương. Nguồn: X

Trong thông báo trên trang X, hải quân Mexico cho biết: "Trong quá trình di chuyển, tàu huấn luyện Cuauhtemoc đã va chạm với cầu Brooklyn khiến con tàu bị hư hỏng, không thể tiếp tục cuộc hành trình. Tình trạng của nhân sự và thiệt hại đang được hải quân Mexico và chính quyền địa phương xem xét. Hoạt động hỗ trợ và cứu hộ đang được tiến hành".

Người phát ngôn của hải quân Mexico, Đại úy Juan Caballero cho hay, con tàu đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong đợt huấn luyện diễn ra thường niên. Hải quân đang nỗ lực xác định có bao nhiêu người trên tàu.

Một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy cột buồm cao đập mạnh vào sàn cầu. Sau vụ va chạm, con tàu phải dừng lại ở chân cầu và lực lượng cứu hộ đã sử dụng tàu kéo để hỗ trợ.

Theo các quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp của New York, tất cả các làn đường của cầu Brooklyn đã bị đóng trong thời gian ngắn theo cả hai hướng sau vụ va chạm, và được mở lại vào lúc 22h30.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đang trên đường đến khảo sát hiện trường. Giới chức địa phương đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực cầu Brooklyn, Cảng biển South Street ở Manhattan và Dumbo ở Brooklyn.

Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: vov.vn