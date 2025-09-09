Tàu hỏa tông xe khách tại Mexico, hơn 70 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn ở Mexico ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, vụ tai nạn xảy ra tại một khu công nghiệp trên đường cao tốc nối 2 thị trấn Atlacomulco và Maravatio, cách thủ đô Mexico City của Mexico khoảng 115km về phía tây bắc.

Người lái tàu hỏa cho biết chiếc xe buýt chở khách đã cố ý vượt qua đường sắt khi tàu đang lao tới.

Nhà vận hành tuyến đường sắt Canadian Pacific Kansas City (CPKC) bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Họ nhắc nhở các tài xế phải lưu ý biển báo giao thông và tuân thủ lệnh dừng tại các giao lộ đường sắt.

Công ty vận hành xe buýt Herradura de Plata chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về vụ việc.

Khi lực lượng ứng cứu phong tỏa hiện trường, phần đầu của tầng trên xe khách đã vỡ nát và phần khung kim loại bị móp nặng.

Giới chức Mexico cho biết một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi số còn lại đã được xuất viện.

Các vụ tai nạn xe buýt gây chết người thường xuyên xảy ra ở Mỹ Latin. Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Mexico, hơn 12.099 vụ tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc liên bang vào năm 2023 gây tổng thiệt hại hơn 100 triệu USD, 1.900 người chết và 6.400 người khác bị thương.

Hồi tháng 2, hơn 40 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt đâm vào xe đầu kéo và bốc cháy.

Tàu hỏa chở hàng khá phổ biến ở Mexico nhưng các tuyến đường sắt chở khách vẫn còn hạn chế. Vì vậy, xe buýt là phương tiện chở khách chính ở nước này.

Chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum đang tìm cách mở rộng mạng lưới đường sắt chở khách quốc gia để kết nối nhiều khu vực ở miền bắc và miền trung Mexico.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn