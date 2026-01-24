Tàu hàng mắc cạn trên đường vào cảng Cửa Việt. Ảnh: BP

Lãnh đạo UBND xã Cửa Việt thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30’ ngày 23/1. Phương tiện bị mắc cạn là tàu Thanh Thành Đạt 45 có trọng tải toàn phần 2.947 tấn, dài 79,6m, rộng 12,8m, do ông Lường Văn Hưng (48 tuổi, thường trú tại xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng.

Thông tin ban đầu, tàu hàng nói trên bị mắc cạn trong quá trình từ Cảng YANGPU (Trung Quốc) vào cảng Cửa Việt để làm thủ tục nhận hàng. Tàu bị mắc cạn ở vị trí cách bờ khoảng 700m, cách kè Cửa Việt về phía Bắc khoảng 550m.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 11 thuyền viên. Đến nay, các thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, dự kiến khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành lai dắt tàu vào cảng để sửa chữa.

