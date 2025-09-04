Tàu điện trật bánh ở Lisbon (Bồ Đào Nha), 15 người thiệt mạng

Giới chức y tế cho biết, ít nhất 5 người đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 1 trẻ em và một số nạn nhân là người nước ngoài. Chiếc tàu điện, biểu tượng du lịch lâu đời của thủ đô Bồ Đào Nha, được cho là đã mất kiểm soát khi đang lao xuống một con dốc hẹp ở trung tâm thành phố. Các nhân chứng cho biết toa tàu lao nhanh và đâm mạnh vào tòa nhà ở khúc cua, tạo ra tiếng nổ lớn và khói mù mịt. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hiện trường hỗn loạn, nhiều người hoảng loạn chạy lên đồi để hỗ trợ trong khi người khác la hét kêu cứu.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tàu điện ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Đây được xem là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của thành phố. Chính phủ Bồ Đào Nha đã thông báo tổ chức quốc tang trong ngày hôm nay. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa và các lãnh đạo châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân.

Carris công ty vận hành tuyến tàu điện, cho biết tàu đã được bảo trì theo lịch trình và cam kết sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Hội đồng thành phố đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ các tuyến tàu điện còn lại để kiểm tra an toàn.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 18h, giờ cao điểm khi tàu điện đang phục vụ cả du khách lẫn người dân. Elevador da Gloria vận hành từ năm 1885 và được xếp hạng di tích quốc gia, là điểm thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

