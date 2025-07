Tàu câu mực chở 30 khách du lịch bị chìm hoạt động tự phát

Ngày 21/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ tàu chở 27 khách du lịch đang câu mực ngoài khơi vùng biển Thiên Cầm bị sóng đánh chìm vào tối ngày 19/7, hiện nay Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc, phối hợp với các ngành chức năng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong ngày 20/7, chủ tàu là anh Nguyễn Trọng Hoàng, trú tại xã Thiên Cầm (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên cũ) cũng đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Hình ảnh lực lượng cứu hộ và ngư dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn 30 người trên chiếc thuyền bị sóng đánh chìm ở biển Thiên Cầm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm xác nhận, việc anh Nguyễn Trọng Hoàng đưa du khách ra ngoài khơi để câu mực là hoạt động tự phát, có sự thỏa thuận giữa khách du lịch và chủ tàu chứ trước thời điểm ra khơi chủ tàu không thông tin hay báo cáo với chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng.

Theo ông Nhân, chỉ đến khi xảy ra sự cố chìm tàu, thuyền viên bắn pháo sáng phát tín hiệu cầu cứu thì các thuyền đánh cá lân cận và lực lượng cứu nạn, cứu hộ của đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã kịp thời ứng cứu. May mắn, tất cả 27 hành khách và 3 thuyền viên có mặt trên tàu đều đã được cứu sống và đưa vào bờ an toàn.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng, chủ nhân của chiếc tàu bị sóng đánh chìm ngoài khơi vùng biển Thiên Cầm cũng thừa nhận, hoạt động tổ chức cho du khách ra khơi câu mực là hoàn toàn tự phát. Du khách có nhu cầu thì sẽ tổ chức dong thuyền ra khơi để đi câu.

Các nạn nhân được lực lượng cứu nạn đưa vào đất liền an toàn lúc 0h30 ngày 20/7.

Con thuyền bị sóng đánh chìm mới được mua lại từ Công ty CP Hợp tác Đầu tư Việt Trung (Hà Tĩnh) với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, chưa kịp làm thủ tục sang tên vì lãnh đạo doanh nghiệp này vướng vòng lao lý. “Hiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đã chìm ngoài biển khơi theo con tàu đắm cả rồi”, anh Hoàng cho biết. Trước thời điểm tàu bị chìm, chủ nhân con tàu này cũng đã tổ chức được khoảng 3-4 chuyến cho du khách ra khơi câu mực.

Chiều tối ngày 19/7, có một đoàn du khách gồm 27 người, trong đó có 1 cháu nhỏ khoảng 5 tuổi mong muốn trải nghiệm thú câu mực đêm trên biển nên đã thỏa thuận, thống nhất với anh Hoàng để ra khơi. Tàu xuất phát lúc 17h trong điều kiện thời tiết nắng đẹp, gió nhẹ. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi du khách đang câu mực trên vùng biển cách bờ khoảng 600m thì bất ngờ trời nổi gió mạnh, xuất hiện dông lốc.

Sự việc diễn biến quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người không kịp ứng phó. Nước biển nhanh chóng tràn vào khoang tàu. Các thuyền viên chỉ kịp hét to, nhắc nhở mọi người mặc áo phao rồi liên tục bắn pháo sáng để cầu cứu.

Ngư dân Lê Văn Lĩnh kể lại giây phút đối mặt với sinh tử dùng thuyền thúng tiếp cận khu vực tàu du lịch bị nạn để cứu các du khách đang chới với giữa biển khơi.

Trung tá Nguyễn Văn Khởi, Đồn Trưởng đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), nhận được tín hiệu cầu cứu ngoài khơi, mặc dù mưa to, gió mạnh và sóng lớn nhưng bất chấp nguy hiểm, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Do trời tối, sóng lớn nên ca nô của Bộ đội biên phòng đã không thể tiếp cận được nên phải huy động tất cả các tàu thuyền đang đánh bắt ở trên biển có công suất lớn, phối hợp để tham gia cứu nạn.

Anh Lê Văn Lĩnh (SN 1984), trú xã Thiên Cầm là một trong những chủ tàu tham gia cứu nạn tích cực nhất kể lại: vào thời điểm nói trên, anh cùng 3 thuyền viên khác đang đánh bắt hải sản ngoài khơi ven biển Thiên Cầm thì bất ngờ gặp dông lốc nên vội vã quay vào bờ để trú ẩn. Đến khoảng 22h, khi tàu về đến khu vực đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý thì phát hiện chiếc tàu du lịch đang gặp nạn, hàng chục khách du lịch phát tín hiệu cầu cứu.

Dịch vụ câu mực đêm ở Thiên Cầm từ trước đến nay đang tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhưng vẫn hút lượng du khách lớn tham gia trải nghiệm.

Mặc dù cũng đang đối mặt với nguy hiểm nhưng anh Lĩnh đã không chút đắn đo, cùng các thuyền viên sử dụng thuyền thúng để tiếp cận tàu gặp nạn, lần lượt cứu và đưa từng du khách đang chới với giữa trùng khơi lên thuyền đánh cá của anh Lĩnh. Anh Lĩnh không nhớ đã cứu được tất cả bao nhiêu người, chỉ nhớ rằng khi đưa được du khách cuối cùng rời tàu du lịch thì một cơn sóng lớn đánh trúng khiến chiếc tàu lật úp rồi chìm xuống biển.

Do trời tối, mưa to, sóng lớn nên mọi người không thể vào bờ, buộc phải di chuyển lên đảo Bớc để trú ẩn. Đến khoảng 0h30 ngày 21/7, khi gió lặng, mưa ngừng thì tất cả các du khách và lực lượng cứu nạn đã vào được đến bờ an toàn. Hiện nay, sức khỏe của các du khách đã ổn định.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân