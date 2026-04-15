Tạt đầu xe khác, người điều khiển và chủ xe bị xử phạt 51 triệu đồng

Ngày 15-4, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã vào cuộc làm rõ clip đăng tải trên mạng xã hội cảnh 1 xe ô tô 7 chỗ vượt, tạt đầu xe khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh xe ô tô 7 chỗ vượt, tạt đầu xe khác sai quy định. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 14-4, qua tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô 7 chỗ.

Kết quả xác minh, vào hồi 17 giờ 7 phút ngày 5-4, xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu). Quá trình tham gia giao thông, anh T.T.M. (SN 1992, ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi vượt xe không đúng quy định.

Your browser does not support the video tag.

Clip ô tô 7 chỗ vượt xe, chèn ép xe khác ở Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, anh M. cho biết phương tiện này được anh mượn của chị L.T.T ở phường Hạc Thành, nhưng lại gắn biển giả.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã xử phạt anh M. 28 triệu đồng với lỗi vượt xe không đúng quy định, điều khiển xe có biển số không đúng; phạt chị T., người cho mượn xe, 23 triệu đồng với lỗi giao xe cho người tham gia giao thông dùng biển số giả.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động