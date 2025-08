Xe khách chạy vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc rồi tạt đầu xe khác để ra ngoài

Ngày 6-8, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã xử phạt tài xế điều khiển xe khách giường nằm đi sai làn trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Đội 6 đã xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết với số tiền 5 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Xe khách giường nằm chạy vào làn khẩn cấp, có hành vi chuyển làn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, vào lúc 12 giờ 42 phút ngày 3-8, tại Km33+800 trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, tổ công tác của Đội 6 phát hiện tài xế Đ.V.M. (trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách mang biển số 50H-796.xx có hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Your browser does not support the video tag.

Xe khách giường nằm chạy vào làn khẩn cấp, có hành vi chuyển làn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Video: Người dân cung cấp

Sau khi chạy vào làn khẩn cấp, tài xế này thiếu quan sát, tạt đầu xe khác, tiếp tục chuyển vào làn chính.

Hành vi trên của tài xế vi phạm quy định về sử dụng làn đường và đã bị Đội 6 ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động