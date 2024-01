Tập trung chăm lo cho người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Đệ, Bùi Đình Long; lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh phiên họp

Quan tâm chỉ đạo phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 12/2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các sở, ban, ngành, đơn vị; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 02/2024; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước tháng 01, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 02/2024.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh cho biết hiện ngành đang triển khai chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phòng chống dịch bệnh, chống rét cho đàn gia súc gia cầm... Đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết Sở sẽ phối hợp các cơ quan, địa phương tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền cho biết ngành đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động phương án phục vụ người dân dịp Tết bảo đảm đầy đủ, an toàn

Căn cứ kịch bản tăng trưởng và mục tiêu phấn đấu của các ngành, lĩnh vực năm 2024, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Các Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chỉ đạo thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và HĐND tỉnh để hoàn thành các nội dung kế hoạch năm 2023

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ về thu hồi đất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư; đồng thời, tháo gỡ, có quy trình rút gọn hơn trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Sở NN&PTNT sớm báo cáo UBND tỉnh phương án tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị tiếp tục chỉ đạo các địa phương chỉnh trang cảnh quan xanh – sạch – đẹp, tổ chức các hoạt động văn hóa vui tươi, lành mạnh, an toàn; thực hiện tổ công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi hộ nghèo, khó khăn đều có quà Tết

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá trong tháng 1/2024, các Sở, ngành đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ. Đó là, rất chủ động, kịp thời, nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh; ban hành các văn bản triển khai kịp thời các nhiệm vụ, kế hoạch về giao vốn đầu tư công, bố trí ngân sách, ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; đồng thời, thành lập 05 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Trong tháng, nhìn chung, hoạt động kinh tế - xã hội ổn định, tích cực. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, việc làm... được thực hiện tốt; trong đó có điểm sáng về công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Các hoạt động chuẩn bị đón Tết cho người dân, người lao động như tổ chức “Tết sum vầy, Xuân chia sẻ” được tổ chức; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt các hoạt động lãnh đạo Đảng về thăm, chúc Tết các địa phương trong tỉnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong tháng 1 đã được thực hiện như tổ chức công bố Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ xây dựng kế hoạch năm 2024 thành công. Việc đảm bảo an ninh trật tự đón Tết được các cơ quan, nhất là lực lượng công an thực hiện; đồng thời, đảm bảo môi trường lành mạnh, an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết.

Chỉ ra một số vướng mắc, khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Tháng 2 là tháng vui Xuân đón Tết, vì vậy, các cấp, các ngành, các cơ quan vừa chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người có hoàn cảnh khó khăn vừa tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, địa phương theo các Nghị quyết HĐND tỉnh giao, Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là Quyết định số 152/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Đồng thời, khẩn trương tham mưu các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác ban hành kế hoạch để triển khai hiệu quả theo từng ngành, từng lĩnh vực, hoàn thành chậm nhất trong tháng 2.

Rà soát, chủ động thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành căn cứ vào nhiệm vụ theo kế hoạch, triển khai chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy để rà soát, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ.

Về nhiệm vụ cụ thể, ngành NN&PTNT quan tâm đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, phòng tránh tình trạng thiếu nước, rét đậm rét hại, thực hiện Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 23/1/2024 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài, triển khai có hiệu quả vật nuôi cây trồng; tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ngành Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường; quan tâm các mặt hàng thiết yếu cung cấp cho người dân; xử lý các hành vi hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; xem xét đảm bảo thị trường đầu ra các sản phẩm nông nghiệp, OCOP. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 24/1/2024 về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới; phối hợp điện lực Nghệ An đảm bảo nguồn điện trước, trong và sau Tết.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT tập trung làm việc với Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành liên quan để sớm hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT hoàn thiện hồ sơ Đề án ban hành bổ sung cơ chế chính sách đặc thù; Giám đốc các ngành có liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm các nội dung liên quan thuộc ngành mình đảm bảo tiến độ đề ra.

Bám sát triển khai hoàn thiện 3 Đề án chiến lược gồm: Đề án Mở rộng địa giới hành chính TP Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Đề án Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và 3 Dự án chiến lược gồm: Dự án Cảng nước sâu; Dự án Nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh; Dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.

Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành bám sát các chương trình công tác của năm 2024 cũng như các số liệu dự tính trình HĐND tỉnh, trong năm dự kiến đề xuất khoảng 60 Nghị quyết trình đúng thời gian, đảm bảo chất lượng; chuẩn bị các nội dung Kỳ họp chuyên đề.

Điều hành thu chi ngân sách hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Về thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan Thuế, Kho bạc để thực hiện đồng bộ các giải pháp thu chi, rà soát đảm bảo thu ngân sách đạt mục tiêu; chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung; trong thời gian tới, đảm bảo chi ngân sách an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất để tham mưu UBND tỉnh chủ động triển khai.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục rà soát lại các nguồn vốn có khả năng giải ngân để đẩy mạnh, giải ngân tối đa; các nguồn vốn không đủ điều kiện thì thu hồi, bố trí sau. Liên quan đến giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn sự nghiệp, 3 cơ quan chủ trì gồm Sở NN&PTNT, Sở LĐTB&XH, Ban Dân tộc cùng các ngành, địa phương rà soát để sớm báo cáo UBND tỉnh giải ngân nguồn vốn 3 chương trình đạt yêu cầu, nhất là nguồn vốn sự nghiệp; báo cáo ngay các vướng mắc để có giải pháp thực hiện, yêu cầu báo cáo trước 31/1.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2024, đến nay cơ bản giao hết kế hoạch, đề nghị các Sở, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm để đảm bảo tiến độ đầu tư công năm 2024. Tham mưu UBND tỉnh có cuộc họp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay trong quý I, lãnh đạo các ngành, địa phương tham dự trực tiếp tại cuộc họp; trong đó, yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư cam kết thực hiện ngay từ đầu năm.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn...

Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo người dân vui Xuân đón Tết Giáp Thìn năm 2024

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, tập trung chăm lo cho người dân đón Tết vui Xuân vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tránh tệ nạn. Triển khai đầy đủ kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch các chế độ an sinh xã hội đảm bảo mọi người dân đều có Tết ấm áp, đầy đủ, an vui, hạnh phúc, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngành Văn hóa Thể thao hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức các lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh.

Ngành LĐTB&XH quan tâm cho công tác đảm bảo an sinh chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách. Ngành Y tế triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Ngành TT&TT chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; đảm bảo an ninh mạng, thông tin liên lạc của cơ quan, chính quyền các cấp trong dịp Tết.

Về đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu văn bản hồ sơ trình UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm rà soát chất lượng các văn bản trình. Đồng thời, các ngành, địa phương bố trí, phân công thực hiện các nhiệm vụ xuyên suốt trong dịp Tết, vui Xuân đón Tết không để ảnh hưởng đến công việc, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, sau kỳ nghỉ Tết tập trung ngay vào công việc.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thống nhất thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn