Tấp nập khách đến lễ đền Cờn đầu năm

Đền Cờn tọa lạc bên dòng Mai Giang thơ mộng tại phường Quỳnh Phương - thị xã Hoàng Mai, nơi có cửa lạch Cờn sầm uất của làng Phương Cần. Đền được xây dựng từ thế kỷ XIII đời nhà Trần và phát triển quy mô lớn ở thời Lê, được trùng tu nhiều lần dưới triều Nguyễn. Đền Cờn thờ Tứ vị Thánh nương linh hiển – người đã phù trợ nhà vua đánh thắng giặc ngoại bang nên được nhà vua ban cấp tiền bạc để xây dựng nên ngôi đền bề thế, uy nghiêm. Đền có phong cảnh hữu tình, kiến trúc đồ sộ, với nhiều mảng chạm khắc đề tài "Tứ linh tứ quý". Đền Cờn nổi tiếng là ngôi đền đẹp và linh thiêng nhất xứ Nghệ, được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia năm 1993.

Tấp nập du khách thập phương đi lễ đền Cờn đầu năm mới

Có mặt tại đền Cờn từ sớm, chị Nguyễn Thị Hà Như từ Bắc Giang cho biết sau hơn 30 năm được trở lại mảnh đất thân thuộc đón Tết cảm giác thật thiêng liêng, xúc động. Lấy chồng xa quê nên chị ít có dịp về, nhưng mỗi dịp Tết đến Xuân về, chị vẫn không quên được nếp đi lễ đền Cờn của gia đình, nó dường như đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong tâm khảm những người con xa quê.

Người dân thành tâm đến đền để cầu bình an, tài lộc

Ông Hồ Bá Lợi, du khách đến từ Thanh Hóa cho biết, năm nào đầu xuân cũng vào đền Cờn để xin sức khỏe, bình an, cầu lộc cầu tài cho gia đình và bản thân.

Đi lễ đền đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa nhiều gia đình

Do lượng du khách đến đền Cờn đầu năm rất lớn nên từ vài năm nay, Ban quản lý di tích văn hóa lịch sử đền Cờn đã bố trí bãi trông giữ xe sang khu vực bên này cầu, rất rộng rãi và thông thoáng, đồng thời hàng quán hai bên cửa đền cũng đã được dẹp bỏ, trả lại không gian cho du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Quanh đền được quản lý chặt chẽ, không xảy ra tình trạng “chặt chém”, chèo kéo khách hay hình ảnh ăn xin, ăn mày phản cảm.

Khu vực viết sớ và hàng quán được sắp xếp gọn gàng

Ban quản lý di tích đền Cờn đã lắp camera theo dõi an ninh, trật tự, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hoạt động lễ đền của người dân.

Công an thị xã đảm bảo an ninh trật tự

Để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội, công an thị xã Hoàng Mai đã xây dựng phương án, huy động các lực lượng bố trí các vòng an ninh trong và chung quanh khu vực Đền Cờn, đồng thời làm nhiệm vụ phân làn giao thông, phòng, chống cháy nổ để người dân dự lễ an vui.

Bãi giữ xe đước bố trí ở khu đất bên này cầu để tránh tình trạng ùn tắc giao thông

Hằng năm, lễ hội Đền Cờn và khai trương du lịch được tổ chức trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng Giêng. Lễ hội gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội, gồm Lễ khai quang, Lễ Yết cáo, Lễ khai hội - Lễ mới, Lễ Cầu ngư, Lễ hợp tế, Lễ Yết vị, Lễ đại tế và Lễ tạ.

Nhiều bạn trẻ đến đền để vãn cảnh, chụp ảnh

