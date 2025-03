Tập đoàn Trung Nguyên bác tin ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả trong quán cà phê

Chiều tối 8/3, mạng xã hội lan truyền một clip hai người đàn ông xô xát trong quán cà phê. Vụ việc khiến dư luận xôn xao và lan truyền thông tin cho rằng một trong hai người tham gia đánh nhau giống “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Trung Nguyên Legend). Bởi, người đàn ông này mặc trang phục quần sô trắng, áo trắng, đội mũ phớt, đeo khăn rằn ở cổ - phong cách được cho là giống với "vua cà phê".

Theo đó, clip ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm đồ vật tấn công, xô đẩy nhau trước sự can ngăn của một người đàn ông khác.

Bên dưới video lan truyền, rất nhiều ý kiến bình luận trái chiều như: "Ông chủ Trung Nguyên có phải không?", hay “Phong cách thời trang giống thôi, chứ ông Vũ chắc không tùy tiện vậy”. Nhiều bình luận còn cho rằng, đây có thể là chiêu dựa vào người nổi tiếng để quay clip quảng cáo. “Video quảng cáo content quá hay”, một tài khoản bình luận.

Clip lan truyền ghi lại cảnh hai người xảy ra ẩu đả trong quán cà phê ở TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh cắt từ clip