“Táo muối” Bàng La tăng giá gấp đôi vụ Tết

Chiều muộn một ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, anh Nguyễn Xuân Thiêu vẫn mải miết chọn hái những trái táo chín trong khu vườn rộng 6.000 m2 của chủ vườn Bùi Duy Dũng, ở Tổ dân phố Đồng Tiến 2, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng - vùng đặc sản "táo muối" nổi tiếng (táo trồng trên nền ruộng muối).

Anh Thiêu cho biết, những vụ táo Tết trước, mỗi anh hái vài tạ táo chín để cân cho khách. Tuy nhiên, vụ này do táo ít nên mỗi ngày chỉ hái được khoảng 40 kg.

Chỉ vào những trái táo lưa thưa trên giàn, anh Thiêu chia sẻ: "Từ giữa tháng 11 Âm lịch đến nay (Rằm tháng Chạp - PV), tôi mới hái được tổng cộng 6 lần táo chín. Tính ra, vụ táo Tết này không thu nổi 1 tấn táo".

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Bùi Duy Dũng thông tin, những vụ trước, do táo sai quả, anh phải thuê 3 - 4 lao động hái táo. Tuy nhiên, vụ này táo thưa quả, nên gia đình anh chỉ thuê 1 người làm.

Anh Nguyễn Xuân Thiêu hái "táo muối" Bàng La để giao cho khách đã đặt trước (Ảnh: Thái Phan).

Về lý do táo thưa quả, anh Dũng chia sẻ, bão Yagi đổ bộ đầu tháng 9/2024 đúng lúc vườn táo của gia đình anh và các hộ khác trong phường Bàng La ra hoa, kết quả. Sau bão, hầu hết số hoa, quả non, lá cây bị gió bão tuốt rụng hết. May mắn là ít cây bị gãy đổ

Sau khi bão qua, để vớt vát phần nào vụ táo Tết, gia đình anh Dũng và nhiều hộ trồng táo ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, tham khảo kinh nghiệm ở các nơi rồi tiến hành cắt tỉa cành gãy, tăng cường chăm sóc để táo sớm đâm chồi, nảy lộc để ra hoa kết quả.

Không phụ công người chăm sóc, diện tích táo của các hộ trồng táo ở phường Bàng La, trong đó có gia đình anh Bùi Duy Dũng, đã ra hoa, kết quả kịp thu hoạch vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

"So với những vụ trước, "táo muối" Bàng La bắt đầu cho thu hoạch muộn hơn khoảng 1 tháng, năng suất cũng không cao, chỉ bằng khoảng 1/10. Bù lại, giá cả cao gấp hơn 2 lần, từ hơn 20.000 đồng/kg các vụ trước lên tới 50.000 - 60.000 đồng/kg vụ Tết này. Người trồng táo nhờ đó có khoản thu để lo cái Tết ấm no, đủ đầy", anh Bùi Duy Dũng tâm sự.

Thông tin về vụ táo Tết này, ông Nguyễn Thành Kiên - Chủ tịch UBND phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, cho biết, bão Yagi và ngập lụt sau bão khiến phường Bàng La thiệt hại hơn 110 tỷ. Trong đó, tổng diện tích hơn 120 ha "táo muối" của bà con trong phường cơ bản mất trắng, tổng thiệt hại ước tính hơn 40 tỷ đồng.

Mặc dù bị bão Yagi tàn phá nặng nề, nhưng diện tích "táo muối" ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, vẫn kịp ra hoa, đậu quả để thu hoạch vụ Tết này (Ảnh: Thái Phan).

Sau khi bão qua, để cứu vãn diện tích táo bị tàn phá, một số hộ trồng táo ở địa phương tiến hành cắt ngọn, tỉa cành và tăng cường chăm sóc để táo ra hoa, đậu quả kịp vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trước tình hình này, UBND phường Bàng La đã phối hợp Trung tâm Khuyến nông Dương Kinh - Đồ Sơn tổ chức tập huấn cho bà con trồng táo của phường về kỹ thuật cắt ngọn, tỉa cành và chăm sóc để táo kịp ra hoa, đậu quả kịp vụ Tết.

"Nhờ nắm bà con nắm chắc quy trình kỹ thuật, nên nhiều diện tích kịp cho thu hoạch vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tuy năng suất chỉ bằng khoảng 10% so với những vụ trước, nhưng bù lại táo được thương lái thu mua với giá cao", ông Nguyễn Thành Kiên - Chủ tịch UBND phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, chia sẻ.

Về phường Bàng La những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong những vườn táo xanh mướt mắt, vẫn rộn vang tiếng nói cười của bà con với niềm tin cây táo đã bén rễ hàng chục năm trên những ruộng muối thấm đẫm mồ hôi của bao thế hệ sẽ tiếp tục đem đến cho họ cuộc sống ấm no, đủ đầy…

Tác giả: Ngô Quang Thái

Nguồn tin: nguoiduatin.vn