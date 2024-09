Tăng cường kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp

Trong tỉnh

Trước thực trạng các loại xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, không đảm bảo an toàn được sử dụng để chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này.