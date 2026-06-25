Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Đến hết năm 2025, gần 100% trẻ em từ 0-8 tuổi tiếp cận ít nhất 01 dịch vụ phát triển toàn diện trẻ em

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục được các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phát triển toàn diện cho trẻ em trên cả nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng việc thực hiện các chính sách, pháp luật về trẻ em vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Nhờ đó, nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng được nâng cao. Nhiều vụ việc liên quan đến trẻ em đã được phát hiện, phản ánh và xử lý kịp thời thông qua sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông và mạng xã hội.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục sớm và hỗ trợ phúc lợi xã hội cho trẻ em tiếp tục được chú trọng. Đến hết năm 2025, gần 100% trẻ em từ 0–8 tuổi được tiếp cận ít nhất một dịch vụ phát triển toàn diện; trong đó 91,8% trẻ em được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ phát triển toàn diện. Nhiều loại hình dịch vụ thiết yếu như y tế, tiêm chủng, dinh dưỡng và giáo dục sớm đạt tỷ lệ tiếp cận trên 95%.

Bên cạnh đó, 100% địa phương trên cả nước đã xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối, chuyển tuyến các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em. Hệ thống này góp phần bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ cần thiết, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của trẻ.

Trong lĩnh vực giáo dục, cả nước tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở cấp tiểu học đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và chuyển lên trung học cơ sở đạt 99,92%.

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các chính sách hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, giáo dục, đào tạo nghề, tư vấn tâm lý và trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hiện có gần 15.000 trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Cả nước có 525 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó 379 cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 12.000 trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là các hành vi xâm hại trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và lừa đảo trẻ em có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bạo lực học đường, các vấn đề về sức khỏe tâm thần và rối nhiễu tâm trí ở học sinh cũng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan chức năng.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 16.489 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó có 502 trường hợp tử vong. Đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với 333 trường hợp, chiếm 66,3% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích…

Tỉnh Nghệ An hoàn thành 34/34 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm mục tiêu về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em năm 2025

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Nghệ An hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 27,52% dân số toàn tỉnh. Trong đó, hơn 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 117.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và hơn 40.000 trẻ em đang sinh sống trong các hộ nghèo. Toàn tỉnh hiện có 6 cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gồm 2 cơ sở công lập và 4 cơ sở ngoài công lập.

Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là tại các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chính sách về trẻ em luôn được tỉnh quan tâm. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai thường xuyên như Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái; chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực học đường. Đồng thời, trẻ em được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và bày tỏ ý kiến đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình.

Bên cạnh đó, bộ máy làm công tác trẻ em tiếp tục được củng cố, kiện toàn; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Năm 2025, Nghệ An hoàn thành 34/34 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm mục tiêu về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Trong đó, 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 95%. Đáng chú ý, số vụ đuối nước, bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích trẻ em đều giảm so với năm trước.

Tuy nhiên, công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong dịp hè, các nguy cơ như đuối nước, tai nạn giao thông, điện giật, cháy nổ, động vật cắn, bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ lệ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt còn ở mức cao; đời sống của một bộ phận trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn…

Thực hiện các giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án liên quan đến trẻ em nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thông qua việc ký kết và triển khai các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chú trọng nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 với lực lượng Công an các cấp trong tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và điều tra các vụ việc xâm hại trẻ em. Tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em; lựa chọn một số vụ án điển hình để đưa ra xét xử công khai nhằm nâng cao tính răn đe, góp phần phòng ngừa tội phạm và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thành lập và duy trì hiệu quả các tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em theo quy định của pháp luật. Các thành viên được phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tình hình trẻ em trên địa bàn, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ kịp thời.

Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện quyền trẻ em theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong theo dõi, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực trẻ em, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê, quản lý dữ liệu, theo dõi, đánh giá và xây dựng chính sách, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn