Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Tham dự Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia; lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ; đại diện các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cơ quan trực tiếp tham mưu, tổ chức và phục vụ công tác bầu cử ở địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến; điểm cầu trung tâm tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội được kết nối tới các điểm cầu tại địa phương cấp tỉnh, cấp xã, đặc khu.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh dự tại điểm cầu trung tâm Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết: Sau một quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm rất cao của Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ chung sức đồng lòng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp.

Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và ngoài nước đánh giá cao. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả cuộc bầu cử vừa qua, tổng kết thực tiễn tổ chức triển khai từ Trung ương đến cơ sở, rút ra bài học kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện công tác bầu cử trong thời gian tới, do đó đề nghị đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng từ thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp. Đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay và diễn ra bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%. Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo tiền đề chính trị – pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Linh hoạt trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động cử tri

Cùng với lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận – Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã chia sẻ về kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập 3.116 tổ bầu cử, có 55 khu vực phải tổ chức bầu cử sớm. Tỉnh có nhiều vùng đặc thù, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có thể bị các đối tượng cực đoan phản động lợi dụng kích động, gây áp lực lên chính quyền và kêu gọi cử tri không tham gia bầu cử. Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, có hiệu quả các nhiệm vụ.

Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86% thuộc nhóm cao của cả nước và là mức cao nhất so với các nhiệm kỳ gần đây. Đặc biệt, Nghệ An có một đại biểu Quốc hội là nữ, ngoài Đảng và là đại biểu trẻ tuổi nhất trong số các đại biểu trúng cử - người dân tộc Ơ Đu. Đây là lần đầu tiên dân tộc Ơ Đu có đại biểu tham gia trúng cử đại biểu Quốc hội.

Để có được kết quả đó, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động cử tri, từ thực tiễn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho biết, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về luật pháp, chuyên môn bầu cử. Lực lượng cán bộ cơ sở trở thành những tuyên truyền viên hiệu quả đến từng địa bàn, từng người dân. Cùng với đó, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", nhất là tại các vùng đặc thù, miền núi, biên giới. Đồng thời, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, tuyên truyền ngắn gọn, thiết thực, dễ nắm bắt; sử dụng đa dạng các kênh từ trực quan, truyền thanh, truyền hình đến lưu động.

Cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động thực tế

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ 05 thành công và 05 bài học được rút ra qua cuộc bầu cử lần này. Theo Tổng Bí thư, thành công nổi bật là sự tham gia đông đảo và niềm tin của cử tri. Thành công thứ hai là chất lượng và tính đại diện của đội ngũ đại biểu được bầu được nâng lên. Thành công thứ ba là công tác chuẩn bị bài bản, đúng luật. Thành công thứ tư là có bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xác định danh sách cử tri. Thành công thứ năm là bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình bầu cử.

Về 05 bài học kinh nghiệm, đó là bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan là yếu tố quyết định. Ở đâu cấp ủy lãnh đạo sâu sát, ở đó bầu cử hiệu quả.

Bài học thứ hai là công tác nhân sự phải kỹ lưỡng, dân chủ. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng mà quan trọng là chọn được người có đức, có tài, có bản lĩnh và tinh thần phụng sự nhân dân.

Bài học thứ ba chính là lấy người dân làm trung tâm. Tỷ lệ đi bầu cao là nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại 217 khu vực đặc thù thuộc 11 địa phương cho thấy tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài ngày hội dân chủ.

Bài học thứ tư là công tác thông tin tuyên truyền phải "đi trước một bước". Trong kỷ nguyên số, thông tin chính thống phải đến nhanh và rõ. Sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở với nền tảng số đã tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bài học thứ năm là chuyển hóa kết quả bầu cử thành hiệu quả hoạt động. Theo Tổng Bí thư đây là bài học lớn nhất. Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và những quyết sách đúng đắn để phục vụ Nhân dân và phát triển đất nước. Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 là sự hội tụ của "ý Đảng, lòng dân" và khát vọng phát triển đất nước. Trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là rất lớn trong việc cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động thực tế.

Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, HĐND, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật, mỗi văn bản pháp luật, mỗi quyết định được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng với những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn