Mexico điều tra Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ do cáo buộc về ma túy, vũ khí

Ông Raúl Rocha. Ảnh: esquirelat.com

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của FGR cho biết đã phát hành 13 lệnh bắt giữ trong khuôn khổ vụ việc, song không nêu danh tính cụ thể. Một trong số những lệnh bắt giữ được ban hành nhằm vào ông Raúl Rocha, doanh nhân Mexico và là người hiện sở hữu 50% cổ phần của cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ. Ông Rocha đã mua 50% cổ phần Miss Universe từ JKN Global Group vào năm 2024 thông qua công ty Legacy Holding Group USA.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 và FGR nêu rõ đang thu thập các dữ liệu quan trọng để tiếp tục mở rộng điều tra, và sẽ thông tin chính thức về tình trạng pháp lý của ông Rocha khi đủ điều kiện. Các phiên điều trần trước tòa của vụ việc sẽ diễn ra công khai.

Thông báo của FGR được đưa ra sau khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cùng ngày đề nghị cơ quan công tố làm rõ liệu có lệnh bắt giữ hoặc điều tra đối với ông Rocha, sau khi tờ Reforma đưa tin doanh nhân này bị truy tố vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu giữa Mexico và Guatemala. Tuy nhiên, nữ nguyên thủ nhấn mạnh tiến trình pháp lý đối với ông Rocha không liên quan đến thành tích của thí sinh Mexico Fátima Bosch- người vừa giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 21/11 tại Thái Lan, đồng thời khuyến cáo cần tách bạch hai vấn đề để không làm giảm giá trị nỗ lực của thí sinh này.

Theo báo chí địa phương, ông Rocha bị nghi là một trong các thủ lĩnh đường dây buôn lậu nhiên liệu hoạt động tại các bang miền Nam Chiapas và Tabasco của Mexico, sau đó vận chuyển đến bang miền Trung Querétaro. Ông cũng bị báo chí cáo buộc có quan hệ làm ăn với cha của tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch.

Một đồng sở hữu khác của cuộc thi, bà Jakapong Jakrajutatip- nữ doanh nhân truyền thông Thái Lan cũng đang bị chính quyền Bangkok truy nã vì cáo buộc gian lận gần 1 triệu USD.

Tác giả: Phương Lan

Nguồn tin: baotintuc.vn