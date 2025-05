Tạm ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Lai Châu để đảm bảo an toàn

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông tin, hiện nay lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu và các đơn vị chức năng, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm công an, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương… khoảng 200 người vẫn có mặt tại hiện trường duy trì chế độ ứng trực. Nguyên nhân là do thời điểm hiện tại trời tối, kèm theo mưa nhỏ khiến địa hình trơn trượt. Khu vực sạt lở có độ dốc cao, đá hộc từ trên ta luy dương nhiều nên tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sẽ được tiếp tục thực hiện vào sáng mai khi trời sáng

Như VOV đã đưa tin, Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 8h30 phút sáng nay 16/5, tại công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A, ở bản Lả Nhì Thàng, huyện Phong Thổ (Lai Châu), khi quá trình thi công đập bê tông dưới lòng suối của đầu đập thủy điện, bất ngờ lớp đất đá trên đồi cao, cách địa điểm thi công khoảng 30m đổ ập xuống, vùi lấp 5 người và 4 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, những người bị thương đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu. Hiện nay 2 nạn nhân bị thương nặng đã được mổ cấp cứu, 2 nạn nhân nhẹ đang nằm điều trị tại Khoa ngoại trấn thương và sức khỏe của các nạn nhân đều đang trong tầm kiểm soát.

Sức khỏe các nạn nhân bị thương sau khi được đưa đi cấp cứu đang trong tầm kiểm soát

Lực lượng chức năng địa phương cho biết, công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào sáng sớm ngày mai (17/5) khi điều kiện thời tiết và ánh sáng đảm bảo an toàn cho việc tiếp cận hiện trường.

Tác giả: Khắc Kiên

Nguồn tin: Báo VOV