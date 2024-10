Tầm giá 1 tỷ đồng, chọn VinFast VF 7 vận hành như xe thể thao tiền tỷ hay Mazda CX-5 hài hoà, trung tính?

Giá bán

VinFast VF 7 có hai phiên bản mở bán là VF 7S và VF 7 Plus, mức giá lần lượt 850 triệu và 999 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Nếu người tiêu dùng muốn mua xe kèm pin sẽ nâng mức giá lên thành 999 triệu đồng cho bản VF 7S và 1,199 tỷ đồng ở bản VF 7 Plus. Ngoài ra, người tiêu dùng mua bản Plus có thể tùy chọn thêm cửa sổ trời toàn cảnh với mức giá là 25 triệu đồng.

Phiên bản VinFast VF 7 Plus có giá bán 999 triệu đồng chưa bao gồm pin.

Đối với mẫu Mazda CX-5, mẫu crossover hạng C này có 6 phiên bản, mức giá giao động từ 749 triệu - 979 triệu đồng.

Tuy nhiên, mẫu xe thuần điện đang có lợi thế khi được hưởng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tới hết tháng 3/2025. Điều này cũng giúp người tiêu dùng tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ khi lựa chọn mua VinFast VF 7. Trong khi đó, Mazda CX-5 được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Ngoại thất

VinFast VF 7 có kích thước lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm. Trong khi đó Mazda CX-5 là 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Mặc dù chiều dài tổng thể của VF 7 ngắn hơn nhưng với chiều dài cơ sở nhỉnh hơn tới 140 mm sẽ giúp không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt là khoảng trống để chân ở hàng ghế sau.

Cả hai mẫu xe đều có sẵn những trang bị cao cấp như đèn pha LED dạng thấu kính có tự động bật/tắt khi trời tối, gạt mưa tự động, cốp điện, cảm biến xung quanh xe,... Nhưng VinFast VF 7 Plus được trang bị bộ vành lên tới 20 inch, tạo hình hai tông màu giúp ngoại thất trở nên khỏe khoắn và thể thao hơn mẫu xe Nhật Bản vốn chỉ dùng mâm 19 inch.

Mazda CX-5 sở hữu thiết kế không có nhiều thay đổi kể từ năm 2016.

Một điểm khác cho thấy sự hiện đại của VinFast VF 7 đó là khả năng kết nối từ xa thông qua điện thoại thông minh nhằm giám sát tình trạng của xe, nhật ký di chuyển hoặc chẩn đoán xe,... Chưa hết, mẫu xe thuần điện của Việt Nam được Torino Design - một studio nổi tiếng đến từ Italy chắp bút thiết kế, với kiểu dáng SUV lai Coupe toát lên sự khác biệt so với phân khúc.

Tuy vậy, Mazda CX-5 với ngôn ngữ thiết kế Kodo dù đã được sử dụng từ năm 2016 nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá là không lỗi thời.

Nội thất

Nội thất VinFast VF 7 ấn tượng với màn hình trung tâm tới 12,9 inch.

Vào bên trong khoang cabin, cả hai mẫu xe đều có điểm chung là được trang bị ghế da, màn hình trung tâm có khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa 2 vùng tự động, ghế lái chỉnh điện đa hướng, có làm mát ghế và HUD ở bản cao cấp,...

Riêng Mazda CX-5 bản cao cấp nhất nhỉnh hơn khi được bọc da Nappa toàn bộ ghế ngồi, có tính năng sưởi ghế ở cả hàng trước và sau, hệ thống âm thanh Bose.

Về phía VinFast VF 7, mẫu xe này nhỉnh hơn khi có cần số điện tử thiết kế dạng phím piano. Hay màn hình trung tâm kích thước lớn hơn lên tới 12,9 inch hướng về phía người lái. Có thêm sạc không dây hoặc lọc không khí PM2.5.

Vận hành và trang bị an toàn

VinFast VF 7S được trang bị 1 động cơ điện, có công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm cùng bộ pin dung lượng 59,6 kWh, có thể di chuyển quãng đường tối đa 375 km/lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

VinFast VF 7 có công suất 174-349 mã lực.

Trong khi đó, VinFast VF 7 Plus dùng 2 động cơ điện có tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, cùng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian. Kết hợp bộ pin dung lượng 75,3 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 431 km/lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP). Có thể thấy, công suất của VinFast VF 7 Plus thậm chí tương đương với những mẫu SUV thể thao của châu Âu, vốn có tầm giá 3 - 4 tỷ đồng.

Mazda CX-5 cũng có hai tùy chọn động cơ cho khách hàng lựa chọn. Đầu tiên là loại 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 154 mã lực và 200 Nm mô-men xoắn. Tùy chọn động cơ cao cấp hơn là máy 2.5L hút khí tự nhiên, sản sinh 188 mã lực và 252 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động có thể là cầu trước hoặc AWD tùy vào từng phiên bản.

Mazda CX-5 có 2 tùy chọn máy xăng 2.0L hoặc 2.5L

Trang bị an toàn của cả VinFast VF 7 và Mazda CX-5 cao cấp đều phong phú khi có cảnh báo điểm mù đi kèm cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS như các tính năng ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường,...

VF 7 Plus nhỉnh hơn khi có tới 8 túi khí, tính năng tự động chuyển làn, hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 trên cao tốc và đường ùn tắc.

Tác giả: Hoàng Dũng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn