Tài xế xe tải tông người tử vong rồi bỏ trốn

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 11/11, tại vòng xoay Đức Mỹ, Km 36-700m Quốc lộ 56 thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Vào thời điểm trên, xe mô tô biển số 60B6-904.69 do anh Bùi Quốc Việt (SN 2004, thường trú xã Sông Ray huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 56 theo hướng TP Bà Rịa đi TP Long Khánh tỉnh Đồng Nai khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 36H-018.52 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 86R-012.77 do tài xế Huỳnh Thanh Nho (SN 1989, thường trú khu phố An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Bùi Quốc Việt tử vong tại chỗ.

Lúc đó, xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 56 đang chuyển hướng rẽ phải vào đường Hội Bài - Đá Bạc thì gây tai nạn giao thông. Hậu quả anh Bùi Quốc Việt tử vong tại hiện trường.

Điều đáng nói là sau khi cán qua người nạn nhân, tài xế ô tô Huỳnh Thanh Nho đã không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Được biết, đây là khu vực lắp đặt hệ thống camera giao thông giám sát nên lực lượng chức năng đã trích xuất camera truy tìm chủ xe để triệu tập tài xế lên làm việc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao vụ việc, đối tượng cho Công an huyện Châu Đức xử lý theo thẩm quyền.

