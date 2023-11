Hai xe máy va chạm, 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 11/11, xe máy mang BKS 15K1-470.xx do ông Nguyễn Văn T (44 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển va chạm với xe máy BKS 18H1-318.xx do ông Trần Trọng K (64 tuổi, trú tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo) đi theo hướng ngược lại.

Vụ tại nạn đã khiến ông K tử vong tại chỗ; còn ông T được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang khẩn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

