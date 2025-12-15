U22 Việt Nam sẵn sàng tiến vào chung kết

U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết với U22 Philippines - Ảnh: ANH KHOA

"Chúng tôi từng thắng U22 Philippines 2-1 ở bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025. Tuy nhiên, trận bán kết hôm nay không có gì đảm bảo chắc chắn. Dù vậy, các cầu thủ đang chuẩn bị tốt nên tôi khá tự tin. Cho dù trận đấu có xảy ra tình huống gì chăng nữa, chúng tôi nhất định sẽ chiến đấu và chiến thắng", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Không được chủ quan

U22 Philippines chính là đội bóng tạo ra bất ngờ lớn ở vòng bảng SEA Games 33 khi đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia 1-0 và Myanmar 2-0 để giành vị trí nhất bảng C. Không chỉ toàn thắng ở bảng đấu khá nặng, đoàn quân của HLV Garrath McPherson còn là đội duy nhất không để thủng lưới bàn nào. Trong khi cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều bị đối thủ yếu hơn chọc thủng lưới 1 lần.

So với Giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia hồi tháng 7, đội hình U22 Philippines dự SEA Games 33 bổ sung thêm nhiều cầu thủ mới khá chất lượng. Nổi bật là bộ đôi tiền đạo Dylan Demuynck (đang thi đấu tại Bỉ) và Alex Monis (Mỹ).

Trong khi đó, U22 Việt Nam lại mất tiền vệ quan trọng Nguyễn Văn Trường vì chấn thương. Vì thế, lần tái đấu này không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi đối thủ vốn hiểu rõ mình lại còn đang mạnh hơn trông thấy. Đặc biệt là họ đang hưng phấn tinh thần sau màn trình diễn xuất sắc ở vòng bảng.

"Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài chúng tôi mới vào bán kết một kỳ SEA Games, không phải may mắn. Cầu thủ của tôi luôn có thái độ thi đấu tuyệt vời, đặc biệt ở hai trận vòng bảng. Tôi và các học trò đang rất hào hứng trước trận quan trọng này. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả phải đá luân lưu để phân định thắng thua", HLV Garrath McPherson chia sẻ.

Niềm tin của thầy trò HLV Garrath McPherson đến từ việc U22 Philippines đang vận hành lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả. Cặp tiền vệ trung tâm Reyes Sandro - Muens Gavin hỗ trợ nhau rất tốt trong phòng ngự lẫn tấn công. Trong khi ở trên, các chân sút đều chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn.

Đình Bắc là vũ khí quan trọng của U22 Việt Nam - Ảnh: N.K

Tin vào chính mình

Đội tuyển U22 Việt Nam đã chật vật thắng U22 Lào 2-1 trước khi dễ dàng vượt qua U22 Malaysia 2-0 để vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Qua từng trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã cải thiện dần những điểm yếu của mình để sẵn sàng cho các trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, đội tuyển U22 Việt Nam cũng cần phải hoàn thiện hơn nữa trước một U22 Philippines khó chịu hơn nhiều.

Đội tuyển U22 Việt Nam rất mạnh trong các tình huống phối hợp cố định để ghi bàn. Nhưng đây cũng là điểm yếu trong phòng ngự của U22 Việt Nam, qua bàn thua trước U22 Lào từ pha đá phạt góc ở vòng bảng.

Vì thế, HLV Kim Sang Sik cần cải thiện tối đa cho các học trò khi "vũ khí ném biên" lợi hại từng giúp U22 Philippines chọc thủng lưới U22 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và tiếp tục phát huy tại SEA Games 33 trong trận thắng U22 Indonesia 1-0.

Nhưng mối bận tâm lớn hơn của HLV Kim Sang Sik chính là cần phải khắc phục khả năng dứt điểm của các học trò. Bởi U22 Philippines phòng ngự rất chắc chắn, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Nicholas Guimaraes.

Đình Bắc đang có phong độ cực tốt với 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo sau 2 trận, nhưng đội tuyển U22 Việt Nam không thể trông chờ vào mỗi chân sút này. Vì trong một ngày mà hàng thủ U22 Philippines phong tỏa được Đình Bắc, U22 Việt Nam sẽ lâm vào bế tắc nếu như các chân sút còn lại không thể tỏa sáng. Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Viktor Lê rõ ràng cần phải thể hiện tốt hơn.

Dù vậy, niềm tin chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik rất lớn. "Chúng tôi rất vui vì có thể tiến vào bán kết. Tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng ở bán kết mà là vị trí cao hơn. Vì vậy chúng tôi nhất định chiến đấu hết mình để chiến thắng trước U22 Philippines. Các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về cả mặt chiến thuật, thể lực và tinh thần, nhất định U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tốt", ông khẳng định.

Ở bán kết, nếu hai đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức sẽ vào đá hiệp phụ. Nếu tiếp tục hòa sẽ đá luân lưu để xác định đội thắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik tự tin giải quyết U22 Philippines trong 90 phút.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn