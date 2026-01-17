Tại sao leo cầu thang đốt mỡ gấp 3 lần so với đi bộ?

Một thay đổi nhỏ trong cách di chuyển cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. (Ảnh: ITN)

Bạn không cần phải có thẻ tập gym, các máy móc hiện đại hay những giờ tập luyện dài hơi để duy trì vóc dáng và giảm cân. Đôi khi, những công cụ thể dục hiệu quả nhất đã là một phần trong thói quen hàng ngày của bạn.

Chẳng hạn, đi bộ là một trong những thói quen dễ thực hiện và được khuyên dùng nhất cho sức khỏe tổng thể và tuổi thọ. Nhưng nếu giảm cân hoặc đốt mỡ là mục tiêu của bạn, một thay đổi nhỏ trong cách di chuyển cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Theo huấn luyện viên thể hình Dr. Mickey Mehta (Ấn Độ), việc chọn leo cầu thang thay vì đi bộ trên mặt phẳng có thể làm tăng đáng kể lượng calo tiêu thụ trong thời gian ngắn hơn. Vận động theo chiều dọc thách thức cơ thể của bạn theo một cách mới, giúp bạn phá vỡ các giai đoạn khó giảm cân đồng thời cải thiện sức mạnh và sức khỏe tim mạch.

Lý do leo cầu thang đốt cháy nhiều calo hơn đi bộ

Đi bộ trên bề mặt phẳng cho phép cơ thể bạn di chuyển về phía trước với sức cản tối thiểu. Ngược lại, leo cầu thang buộc các cơ của bạn phải làm việc chống lại trọng lực với từng bước đi. Nỗ lực thêm này làm tăng đáng kể lượng năng lượng tiêu thụ.

Theo dữ liệu được chia sẻ bởi Harvard Health Publishing, leo cầu thang đốt cháy gần gấp ba lần calo so với đi bộ ở tốc độ bình thường.

Tiến sĩ Mehta giải thích rằng điều này xảy ra vì cơ thể bạn phải nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên nhiều lần. Nỗ lực theo chiều dọc này làm nhịp tim tăng nhanh và thúc đẩy quá trình trao đổi chất hoạt động mạnh hơn.

Leo cầu thang giúp đốt mỡ nhanh hơn

Khi nhịp tim của bạn tăng nhanh, cơ thể sẽ chuyển sang vùng đốt mỡ cao hơn. Leo cầu thang làm được điều đó. Mehta lưu ý rằng chỉ 8–10 phút leo cầu thang có thể mang lại lợi ích đốt mỡ tương tự như một cuộc đi bộ lâu hơn rất nhiều.

Vì leo cầu thang đòi hỏi nhiều hơn, nó làm tăng quá trình nhiệt sinh, quá trình mà cơ thể bạn đốt calo để tạo ra năng lượng. Theo thời gian, điều này giúp giảm mỡ thừa cứng đầu, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên.

Leo cầu thang có lợi cho sức mạnh cơ bắp

Leo cầu thang phù hợp cho các bài tập ngắn, tác động mạnh. (Ảnh: ITN)

Khác với đi bộ, chủ yếu tăng sức bền, leo cầu thang còn giống như tập tạ kháng lực. Mỗi bước leo kích hoạt các cơ chính ở phần dưới cơ thể, bao gồm cơ tứ đầu, cơ đùi sau, cơ mông và bắp chân, giúp làm săn chắc chân và tăng cường sức mạnh cho hông và đầu gối.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BioMed Research International cho thấy việc leo cầu thang thường xuyên cải thiện chuyển hóa xương và sức mạnh cơ bắp, đặc biệt có lợi cho sức khỏe khớp và xương lâu dài. Tiến sĩ Mehta nhấn mạnh rằng vận động cơ bắp kiểu này chính là lý do tại sao mọi người thường nhận thấy đôi chân săn chắc hơn và tư thế cải thiện khi họ biến việc leo cầu thang thành thói quen hàng ngày.

Leo cầu thang tốt cho tim mạch

Leo cầu thang không chỉ giúp giảm cân, nó cũng rất tốt cho tim. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicine & Science in Sports & Exercise cho thấy ngay cả 30 phút leo cầu thang mỗi tuần cũng cải thiện đáng kể khả năng tim mạch.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Atherosclerosis (tháng 9 năm 2023) cho thấy leo khoảng năm tầng cầu thang mỗi ngày, tương đương khoảng 50 bậc, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch gần 20%. Mehta gọi việc leo cầu thang là cardio theo chiều dọc vì nó tăng cường tim và phổi nhanh hơn so với đi bộ vừa phải.

Nhìn chung, đi bộ vẫn là thói quen tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể, giảm căng thẳng và tăng cường khả năng vận động của khớp. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là giảm mỡ nhanh hơn và tạo cơ săn chắc, việc leo cầu thang rõ ràng hiệu quả hơn. Mehta gợi ý kết hợp cả hai, sử dụng đi bộ cho những ngày nghỉ ngơi và leo cầu thang cho các bài tập ngắn, tác động mạnh.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn