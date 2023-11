Tai nạn giao thông ở Quảng Bình, 5 người thương vong

Sáng 6-11, ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 5-11, trên Tỉnh lộ 564 thuộc địa phận thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.

Thời điểm trên, xe mô tô BKS: 73H1-270.78, trên xe chở 3 người gồm Nguyễn Xuân Tr. (SN 1997); Lâm Đức Ph. (SN 2000); Trương Đại Ng. (SN 2005; cùng trú tại Bình Minh, xã Dương Thủy) chạy với tốc độ cao va chạm trực diện với xe máy điện BKS: 73AG - 056.13 đi ngược chiều, trên xe chở 2 người là Hoàng Đình Phú Q., (SN 2009, trú thị trấn Kiến Giang) và Nguyễn Thị Thu H. (SN 2007; trú thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy).

Sau vụ va chạm, người dân địa phương kịp thời phát hiện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Tr. đã bị tử vong trên đường tới bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Lệ Thủy điều tra, làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Vụ tai nạn do camera an ninh người dân ghi lại

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động