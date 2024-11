Sức hút du lịch Tà Xùa (Sơn La) với điểm đến sống lưng khủng long, mỏm cá heo

Anh Hoàng Văn Tùng, Hướng dẫn viên có nhiều kinh nghiệm du lịch Tây Bắc, cho biết: Điểm du lịch Tà Xùa được biết đến từ năm 2015, do "dân phượt" khám phá. Sau đó, Tà Xùa được tỉnh Sơn La quảng bá rộng rãi, như một điểm đến hấp dẫn của địa phương.

Đến Tà Xùa, du khách có thể khám phá các địa danh như: Sống lưng khủng long, thảo nguyên xanh, mỏm cá heo, cây cô đơn...

Khu vực được nhiều người gọi là "Sống lưng khủng long", cách trung tâm Tà Xùa khoảng 15 km, cách trung tâm xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên khoảng 5 km. "Sống lưng khủng long" tựa vào dãy núi Tà Xùa, phía trước là thung lũng sâu hàng trăm mét.

Đoạn "Sống lưng khủng long" Tà Xùa có 1,5 km đường mòn được giới phượt thủ coi là một trong những nơi ngắm mây đẹp nhất miền Bắc.

Tại "Sống lưng khủng long", nhiều ngày mây dày từ sáng sớm đến 10 giờ vẫn chưa tan.

Du khách có thể mua đồ ăn sáng của người dân bản địa tại đây.

Khi trời ít mây, từ sống lưng khủng long, bạn có thể đắm mình trong không gian của rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà người Mông bên sườn núi.

Điểm "Sống lưng khủng long" chủ yếu thu hút du khách nội địa.

Từ thị trấn Bắc Yên đi lên xã Tà Xùa sẽ gặp ngã ba với biển chỉ đường: một hướng là "sống lưng thiên đường mây" 8 km, một hướng là đồi chè Tà Xùa. Rẽ phải theo hướng đồi chè sẽ lên mỏm cá heo và cây cô đơn.

Điểm du lịch "Mỏm cá heo" được tạo bởi hai phiến đá lớn như hình cá heo bơi lượn giữa biển mây. Mỏm đá được bao bọc bởi những mảng rêu, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, kết hợp hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên.

