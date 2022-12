Sự tử tế của cô bán vé số nhặt được iPhone 40 triệu và cái kết 'trọn vẹn'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại câu chuyện của 1 nhóm bạn trẻ đi du lịch Đà Lạt nhưng lại đánh rơi mất điện thoại và cái kết "ấm lòng" sau đó gây xôn xao cộng đồng mạng.

Trong bài viết chia sẻ với một trang fanpage trên mạng xã hội, chàng thanh niên cho biết anh cùng nhóm bạn lên Đà Lạt chơi thì vô tình đánh mất chiếc điện thoại hiệu iPhone Promax giá gần 40 triệu đồng. Sau thời gian tìm kiếm nhưng không thấy tung tích, những tưởng đã mất chiếc điện đời mới thì bất ngờ anh nhận được cuộc gọi đến từ một cô bán vé số báo anh đến nhận lại điện thoại.

“Nhóm mình lên Đà Lạt có người bạn đánh rơi điện thoại, may là cô bán vé số nhặt được, do cô không biết xài điện thoại nên đã đem về nhà và đợi nhóm mình gọi cho cô để cô trả lại điện thoại...", bài viết cho hay.

Theo dõi đoạn clip đính kèm bài đăng có thể thấy, không chỉ vô cùng vui vẻ khi trao trả lại tài sản cho các bạn trẻ, người phụ nữ bán vé số còn nhiệt tình giải thích rằng do không bán được vé số nên giờ này mới về đến nhà, chứ không hề có ý tham lam.

"Bán không được số nên giờ này mới về đến nhà. Bà già này không tham đâu”, cô bán vé số nói trong đoạn clip.

Dù nhặt được đồ vật giá trị, người phụ nữ Đà Lạt nhất quyết không chịu nhận tiền hậu tạ từ chàng thanh niên. Sau một hồi nói chuyện, chàng thanh niên đã quyết định mua hết cọc vé số trị giá tầm 2,1 triệu của cô để thay lời cảm ơn. Nhưng thấy số tiền mua vé số hơn 2 triệu đồng là quá nhiều nên người phụ nữ nói với nhóm bạn có thể mua vài chục tờ thôi là được, không cần phải mua hết. Cuối cùng, các chàng trai vẫn quyết định mua hết cho cô, thậm chí còn làm tròn thành 3 triệu.

Câu chuyện của chàng trai về tình người ấm áp giữa lòng Đà Lạt đã nhận về hàng triệu tim trên mạng xã hội. Ai nấy đều cảm phục trước sự tốt bụng, nhân hậu của người phụ nữ bán vé số cũng như cách hành xử tinh tế trong việc trả ơn của các bạn trẻ.

Đà Lạt cuối năm đang vào thời điểm lạnh cắt da cắt thịt, ấy nhưng người ta vẫn cảm thấy ấm áp lắm những tấm lòng vàng và trái tim ấm áp của người dân nơi đây lẫn các vị khách qua đường.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn