Sông Lam Nghệ An bị cắt đứt chuỗi 5 trận bất bại

Video Sông Lam Nghệ An để thua 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng 23 Night Wolf V-League 2023 - 2024 - Nguồn: FPT PLAY

Tối 15-6 trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An để thua 0-1 trước CLB Thanh Hóa, khuôn khổ vòng 23 V-League 2023 - 2024.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn dàn cầu thủ trẻ bên phía đội chủ nhà, thầy trò HLV Velizar Popov dâng cao tấn công, đẩy nhanh tốc độ trận đấu từ những phút đầu. Bên cạnh đó, các cầu thủ đội khách cũng có những pha tranh chấp mạnh mẽ hòng lấn át tinh thần đối thủ.

Sau 2 tình huống tạo sóng gió lên khung thành Sông Lam Nghệ An, đội bóng xứ Thanh đã có bàn mở tỉ số ở phút thứ 10.

Từ một pha phạt góc, bóng được phá ra ngoài vòng cấm, Antonio đón đúng điểm rơi để tung cú demi volley đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Ngay sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An dồn lên tấn công với tình huống đáng chú ý ở phút 14. Tuyển thủ U19 Việt Nam Lê Đình Long Vũ đột phá kỹ thuật trong vòng cấm, bóng được cho là đã văng trúng tay Thái Sơn của Thanh Hóa.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Nguyễn Trung Kiên quyết định cho trận đấu tiếp tục, không có penalty cho đội chủ nhà.

Sự thất vọng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau khi để thua trước Thanh Hóa trên sân Vinh - Ảnh: XUÂN THỦY

Những phút còn lại của trận đấu, hai đội thi đấu đôi công hấp dẫn. Bên phía Sông Lam Nghệ An nổi bật có thủ môn Nguyễn Văn Việt xuất sắc với ít nhất 3 pha cản phá cứu thua, nhưng các đồng đội trên hàng công lại liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An thất bại 0-1 trước Thanh Hóa. Kết quả khiến đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể rời khỏi nhóm những đội đang cố gắng thoát khỏi vị trí phải đá play off trụ hạng.

Hiện Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ 12/14, có 26 điểm, bằng điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận so với đội xếp ngay sau là Hoàng Anh Gia Lai - sẽ gặp Bình Định vào 17h ngày 16-6.

Ở vòng 24 V-League 2023 - 2024, Sông Lam Nghệ An sẽ đến làm khách trên sân của Quảng Nam vào lúc 17h ngày 19-6. Cùng ngày, CLB Thanh Hóa tiếp đón đội đã chắc suất xuống hạng là Khánh Hòa vào lúc 18h.

Tác giả: HOÀNG TÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ