Nhận định bóng đá trận SLNA vs Thanh Hóa, 17h00 ngày 15/6: Kéo dài chuỗi thăng hoa

Phân tích phong độ SLNA vs Thanh Hóa

Nhìn vào vị trí thứ 9, Thanh Hóa có vẻ an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, thực tế 4 điểm nhiều hơn so với đội bóng đứng ở vị trí play-off là LPBank HAGL thì cách biệt ấy không phải là chỉ số để đoàn quân ông Popov tự tin cho sự tồn tại ở V.League mùa tới. Nói cách khác, Thanh Hóa chắc chắn buộc phải vắt sức để chiến đấu trước đối thủ trong cuộc đua như SLNA. Một chiến thắng, hoặc chí ít là trận hòa sẽ mở rộng cánh cửa an toàn cho đội bóng xứ Thanh hơn.

Bên kia chiến tuyến, SLNA không còn đường lùi khi đang trong vòng vây của cuộc chiến. Đội bóng xứ Nghệ sẽ tụt về vị trí thứ 13 nếu như trắng tay, thậm chí là hòa, một khi các đối thủ như Quảng Nam, Hà Tĩnh hay LPBank HAGL thu được những điểm số tốt. Thế nên, tiếp Thanh Hóa trên sân nhà là trận chiến không còn đường lùi đối với SLNA. Đoàn quân của ông Phạm Anh Tuấn cũng thừa hiểu, đây là trận đấu có thể bỏ túi trọn 3 điểm để vươn lên nên càng phải quyết chí hơn.

Nếu nhìn vào phong độ ở thời điểm hiện tại, SLNA đang ở thế cửa trên so với Thanh Hóa. Dù thăng hoa nhưng không mấy ai tin đội bóng xứ Nghệ có thể kiếm được điểm số trước Nam Định ở vòng 22. Ấy vậy mà SLNA đã làm được để kéo dài chuỗi bất bại lên con số 5, qua đó, lấy được 11 điểm đầy ấn tượng. Trong lúc đó, Thanh Hóa vẫn đang thể hiện phong độ phập phù, trận hay trận dở. Chính phong độ không tốt này đã đẩy đoàn quân ông Popov ngày càng lún sâu xuống nửa sau của bảng xếp hạng.

Ngoài vấn đề tinh thần được giải quyết, SLNA cho thấy sự cải thiện đáng kể về chuyên môn. Hệ thống phòng thủ của đội bóng xứ Nghệ đã được củng cố chặt chẽ hơn. Vẫn để thủng lưới qua từng trận đấu nhưng số lượng bàn thua không quá 1 bàn trong chặng đường vừa qua. Và dù vậy phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Olaha, nhưng các nội binh đã tích cực thi đấu, qua đó, có thêm khoảng trống và biết cách để chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với chân sút ngoại ấy.

Về phần mình, Thanh Hóa dường như vẫn cho thấy sự yếu thế trong cả công lẫn thủ. Rimario tịt ngòi trong chặng đường dài đã đẩy khả năng hãm thành của đội bóng xứ Thanh vào thế bế tắc. Antonio thi đấu tích cực nhưng ngoại binh này vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy. Trong lúc đó, hàng thủ lại để lộ ra những khoảng trống đáng kể để đối phương khai thác. 33 bàn thua sau 22 trận, nhiều thứ ba ở V.League 2023/24, là con số đáng để suy ngẫm cho Thanh Hóa. Nếu không được cải thiện sau 2 tuần nghỉ vừa qua, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục nâng số bàn thua lên cao hơn nữa.

Thông tin lực lượng SLNA vs Thanh Hóa

Hai đội đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến SLNA vs Thanh Hóa

SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Đình Hoàng, Zebi, Thanh Đức, Quang Vinh, Nam Hải, Bá Quyền, Long Vũ, Mạnh Quỳnh, Olaha.

Thanh Hóa: Thanh Thắng, Van Meurs, Tiến Thành, Thái Bình, Ngọc Tân, A Mít, Viết Tú, Thái Bình, Ti Phông, Rimario, Antonio.

Dự đoán tỉ số trận SLNA vs Thanh Hóa

Thanh Hóa chơi sân khách khá tệ trong thời gian gần đây khi chỉ có 2 trận hòa và thua 4 trận kể từ chiến thắng trước Quảng Nam ở vòng 8. Nhìn tổng thể, SLNA đang có sự hưng phấn cao hơn, chuyên môn đang tốt hơn lại có ưu thế sân nhà nên cửa để giành chiến thắng là khá sáng sủa.

Dự đoán: 2-1

Tác giả: Phan Hồng

Nguồn tin: bongdaplus.vn