Công an làm việc với người phụ nữ phao tin "sập nhà lầu, hàng chục người chết"

Ngày 23-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc V. (ngụ xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) về thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Công an làm việc với người phụ nữ phao tin về tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk

Bà V. là người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng với nội dung thất thiệt "sập nhà nghỉ trong vùng lũ khiến hàng chục người chết". Đoạn clip ghi lại lời bà V. sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan công an, bà V. cho biết đoạn clip do người khác quay lén, bản thân bà không lường trước được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Về nội dung "sập nhà nghỉ trong vùng lũ khiến hàng chục người chết", là do bà V. nghe người khác nói nhưng không kiểm chứng thông tin.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý bà V. và những người liên quan theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong những ngày qua, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an các xã, phường tiến hành xác minh và xử lý quyết liệt.

Cụ thể, các đơn vị đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp. Xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, xử lý các trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Công an cũng đã làm việc với các KOLs (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương yêu cầu tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm cá nhân cố tình bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật.

