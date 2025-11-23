Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng

Đến khoảng 16h chiều 23/11, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa sảnh một tòa nhà cao tầng, phường Thạnh Mỹ Tây để khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể giấu trong túi.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân ở sảnh tòa nhà nghe tiếng ồn ào nên chạy tới và được biết có hai người đàn ông mang theo túi màu xanh, valy rời khỏi tòa nhà. Một số người xung quanh phát hiện dấu hiệu bất thường cùng mùi lạ giống mùi hôi nên giữ lại kiểm tra.

Công an khám nghiệm hiện trường khu vực phát hiện túi chứa thi thể.

Hai người đàn ông này để lại túi, valy, vội vàng cướp một xe taxi để tháo chạy khỏi khu vực. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm, điều tra. Kiểm tra ban đầu, Công an phát hiện thi thể một người đàn ông được giấu trong chiếc túi màu xanh ở khu vực tòa nhà.

Lực lượng chức năng tại tòa nhà cao tầng, phường Thạnh Mỹ Tây.

Thi thể này được cho là đang bắt đầu quá trình phân hủy và có các dấu hiệu bất thường.

Một xe cứu thương được điều đến phục vụ công tác khám nghiệm và xử lý hiện trường. Hiện Cơ quan Công an đang truy bắt các đối tượng liên quan vụ việc.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn