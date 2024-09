Sốc: 1 sao nữ hạng A bị quấy rối ngay trên sân khấu lễ trao giải Venice 2024

Ngày 9/9, Sina đưa tin trong buổi lễ bế mạc Liên hoan phim Venice, Ý lần thứ 81, Chương Tử Di với vai trò giám khảo đã lên trao giải Thành tựu cho nam diễn viên người Pháp Vincent Lindon (65 tuổi). Đáng chú ý là hành động thân mật bất ngờ và có phần quá đà của Vincent Lindon khiến Chương Tử Di cảm thấy khó chịu.

Your browser does not support the video tag.

Video Chương Tử Di khó xử trước hành động thân mật quá mức của nam diễn viên người Pháp

Theo Sina, trên sân khấu trao giải, hai diễn viên có cử chỉ hôn má nhau, tuy nhiên, nếu là những người lịch sự có thể cái hôn này không thực sự chạm vào má Chương Tử Di. Tuy nhiên, Vincent Lindon đã kéo nữ diễn viên lại gần và hôn mạnh vào má cô. Trước khi sự việc diễn ra, Chương Tử Di vẫn cười rất thân thiện nhưng sau đó cô có động thái né tránh Vincent Lindon và thái độ thay đổi, thể hiện sự khó chịu, ngượng ngùng ngay trên sân khấu.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tức giận khi thấy Vincent Lindon không tôn trọng diễn viên nữ: "Anh ta nên lịch sự hơn khi đứng trên sân khấu có hàng trăm ống kính nhìn vào", "Chương Tử Di là một người nổi tiếng, có tiếng nói quan trọng mà còn bị đối xử như vậy", "Hành động thể hiện rõ hắn coi thường phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ châu Á", "Hy vọng đây chỉ là hành động vô ý lúc ông ấy đang vui mừng", "Chương Tử Di thật sự rất xinh đẹp, quyến rũ dù đã bước qua tuổi 40. Cô ấy tượng trưng cho vẻ đẹp phương Đông nên ai cũng thấy rung động trước nhan sắc ấy".

Chương Tử Di chỉ định bắt tay chúc mừng Vincent Lindon

Cô né tránh trước nụ hôn bất ngờ của nam diễn viên

Khán giả cho rằng Chương Tử Di bị quấy rối, thiếu tôn trọng dù là giám khảo của LHP

Sau đó, Chương Tử Di thể hiện thái độ khó chịu

Chương Tử Di, người được các đạo diễn nổi tiếng hết lời khen ngợi là "ống kính cũng yêu cô ấy" đã nổi lên nhờ thành công của phim Đường Về Nhà (2000) do "quốc sư" Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Không những vậy, thành công của phim còn giúp Chương Tử Di đoạt giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin năm 2000. Cô giành giải Ảnh hậu Bách Hoa lần thứ 23 nhờ vai diễn đầu tay.

Sau đó, Chương Tử Di tiếp tục phát triển sự nghiệp quốc tế với các bộ phim như Ngọa Hổ Tàng Long, Giờ Cao Điểm Hai, Anh Hùng... những bộ phim giúp cô trở thành "tiểu Củng Lợi", là minh tinh Trung Quốc có sức ảnh hưởng nhất tại nước ngoài.

Chương Tử Di là diễn viên Trung Quốc có ảnh hưởng tại nước ngoài nhất

Tác giả: Chiêu Dương

Nguồn tin: Phụ nữ Mới