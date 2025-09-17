Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giảm mạnh

Ngày 16/9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định, mặc dù số liệu chung toàn ngành có xu hướng giảm nhẹ về số lượng người tham gia và doanh thu toàn ngành so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 (732.997 người).

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), dẫn tới quy mô ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ năm trước (ảnh minh họa).

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu của 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất chiếm gần 93% doanh thu toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025.

Doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92% tổng doanh thu). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm khoảng 8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu toàn ngành.

Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân mà một người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được chỉ tương đương 8% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Tổng số thuế nộp về ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đạt 1.302 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) đã tổ chức 05 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 05 doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với doanh nghiệp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã chủ trì Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật đối với 9 Sở Công Thương trên toàn quốc, trong đó có nội dung về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Công tác kiểm tra giúp Bộ Công Thương trao đổi, nắm bắt được tình hình thực tế triển khai công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ở các địa phương, những khó khăn vướng mắc và đề xuất của địa phương để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phương hướng giải quyết.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tích cực rà soát, thu thập thông tin về dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp để chuyển cơ quan công an xử lý.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall. Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp xác minh mô hình hoạt động bán hàng đa cấp đối với 6 trường hợp với cơ quan công an các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La. Qua đó, Cơ quan công an đã điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự nhiều vụ việc liên quan đến tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Điều 217a Bộ luật hình sự.

