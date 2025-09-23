Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2025

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí. Từ ngày 15/12/2024 đến 14/9/2025, toàn tỉnh xảy ra 270 vụ, làm chết 198 người, bị thương 153 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 46 vụ (giảm 14,6%), giảm 14 người chết (giảm 6,6%), giảm 11 người bị thương (giảm 6,7%).

UBND tỉnh ban hành 05 Kế hoạch, 05 Quyết định và 15 Công văn, Công điện, văn bản chỉ đạo điều hành trên các mặt công tác liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng trong công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải.

Đến nay, đã có 130/130 xã, phường thành lập Ban An toàn giao thông (ATGT) cấp xã; hầu hết các xã đã xây dựng kế hoạch, chủ động ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn quản lý.

Công an tỉnh đã tổ chức 29.099 ca tuần tra kiểm soát với 95.858 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện, lập biên bản hành chính về TTATGT 67.215 trường hợp; ra quyết định xử phạt 60.447 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước gần 108 tỷ đồng; đã bàn giao toàn bộ 191 cụm đèn tín hiệu giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông để thực hiện điều tiết giao thông; Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống 600 camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án trọng điểm. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 29 công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, bão lũ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; chỉ đạo xử lý khắc phục kịp thời bước đầu các điểm sạt lở, hư hỏng cục bộ do hậu quả trong các đợt lũ do cơn bão số 3, số 5 gây ra.

Công tác bảo đảm TTATGT đường sắt, đường thủy nội địa được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp (trong 9 tháng đầu năm, đã đóng được 05 lối đi tự mở đường sắt thuộc huyện Quỳnh Lưu (cũ)).

Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lê Thanh Nghị triển khai một số nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới

Sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe từ ngày 01/3/2025 đến ngày 14/8/2025, Công an tỉnh đã tổ chức 92 kỳ thi sát hạch cấp mới Giấy phép lái xe và phục hồi Giấy phép lái xe cho 33.534 học viên (là một trong những địa phương tổ chức nhiều kỳ sát hạch nhất cả nước). Tham mưu bố trí 19 điểm cấp đổi Giấy phép lái xe tại 19 Công an xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan tham luận nội dung đảm bảo ATGT tại các trường học

Tuy nhiên, do quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp nên một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, chưa huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT.

Do hậu quả của bão, lũ nên nhiều tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nặng, sạt lở gây ách tắc nhiều nơi (bão số 3 gây hư hỏng gần 50km nền, mặt đường; 71 cầu, cống, tràn hư hỏng; Sạt lở taluy âm gây ách tắc giao thông hơn 11Km dài; Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.443 tỷ đồng). Mặc dù đã được các đơn vị quản lý giao thông, chính quyền địa phương nỗ lực cố gắng khắc phục nhưng vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến. Công tác tổ chức giao thông ở một số điểm chưa hợp lý, một số điểm giao cắt giữa đường nhánh ra đường chính còn thiếu thiết bị phụ trợ ATGT; còn tồn tại nhiều điểm tiềm ẩn mất ATGT chưa được xử lý...

Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong những tháng cuối năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện với nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện Năm ATGT 2025, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông.

Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong những tháng cuối năm, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn TTATGT. Chỉ đạo, huy động lực lượng ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT, hè phố.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai quyết liệt, toàn diện công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Tăng cường công tác sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Tập trung công tác lập lại trật tự giao thông tại các khu vực đô thị, nhất là tình trạng đỗ xe không đúng quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông; tăng cường công tác xử lý vi phạm qua hệ thống Camera phạt nguội gắn với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng tham mưu xây dựng Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các giải pháp giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang ATGT giai đoạn 2026 -2030 và Nghị quyết về việc hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2026 -2030 để kịp trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp cuối năm.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường đã được phân cấp quản lý, đồng thời hướng dẫn UBND cấp xã việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo trì, sửa chữa các tuyến đường giao thông đã được phân cấp, phân quyền nhằm phát hiện và có giải pháp xử lý sớm các vấn đề bất cập liên quan đến bảo đảm ATGT.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, đồng bộ gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT. Chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị hư hỏng do các đợt mưa lũ gây ra. Chỉ đạo triển khai toàn diện công tác bảo đảm TTATGT trong các lĩnh vực có liên quan như: vận tải, đăng kiểm phương tiện, quản lý đào tạo lái xe; giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Khu quản lý đường bộ II tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các bất cập, tồn tại để chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục trong công tác quản lý vận hành, khai thác, tổ chức giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc và các tuyến Quốc lộ quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh và các đơn vị quản lý đường sắt thường xuyên theo dõi rà soát và đề xuất các biện pháp bảo đảm ATGT tại các lối đi tự mở, phối hợp với Ban ATGT tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện việc làm êm thuận, thu hẹp và đóng các lối đi tự mở đủ điều kiện.

UBND các xã, phường phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện các kế hoạch bảo đảm ATGT của chính quyền địa phương cấp xã, phường và các đơn vị liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, tập trung vào đối tượng lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh; nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về TTATGT; đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Huy động lực lượng ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hanh lang ATGT trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm TTATGT từ địa bàn cơ sở.

Chủ động rà soát nâng cấp, sửa chữa khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi phân cấp quản lý; nhất là các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng do mưa, lũ gây ra.

Chỉ đạo cập nhật, ban hành Kế hoạch bảo đảm TTATGT của địa phương trên cơ sở sáp nhập xã, phường, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong kế hoạch theo quy định mới phân cấp, phân quyền…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn