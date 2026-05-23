Ba học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

Chiều 22/5, Nguyễn Thị Quỳnh Như, 11 tuổi, chạy xe máy điện chở theo Nguyễn Quang Quý, 13 tuổi và Nguyễn Tuấn Hưng, 11 tuổi, cùng ở xóm 2, thôn Minh Trung, xã Trường Giang, đến khu vực sông Trà Khúc đoạn qua xóm 4, thôn Minh Khánh để tắm. Trong lúc vui chơi, cả ba bị nước cuốn mất tích.

Chính quyền địa phương huy động công an, dân quân cùng hàng chục người dân tổ chức tìm kiếm. Đoạn sông các em gặp nạn ở phía bờ bắc thuộc xã Trường Giang có bãi cát rộng hàng trăm mét, nhiều người đốt lửa cắm trại và tắm sông. Tuy nhiên phía nam sông nhiều đoạn nước sâu, chảy xiết.

Khu vực các em học sinh gặp nạn chiều 22/5. Ảnh: Phạm Linh



Đến khoảng 6h ngày 23/5, người dân phát hiện thi thể em Như tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành và em Quý tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Gần 3 tiếng sau, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Hưng.

Sông Trà Khúc là con sông lớn nhất Quảng Ngãi, từng xảy ra nhiều vụ đuối nước. Mười năm trước, 9 nam sinh ở xã Nghĩa Hà, nay là xã An Phú, tử vong khi nhảy xuống cứu bạn trên sông này.

Thời gian gần đây, nhiều vụ học sinh đuối nước liên tiếp xảy ra tại các địa phương khi vừa kết thúc năm học, bắt đầu nghỉ hè. Ngày 18/5, 5 học sinh lớp 7-8 tử vong khi tắm sông Lô sau giờ ôn thi ở Phú Thọ. Trước đó hai ngày, 4 học sinh ở xã Hòa Mỹ, Đăk Lăk, cũng bị nước cuốn tử vong khi tắm sông Bánh Lái.

Theo thống kê, gần 2.000 trẻ Việt Nam tử vong vì đuối nước mỗi năm, thuộc nhóm có tỷ lệ tử vong cao nhất khu vực Tây Thái Bình Dương do nguyên nhân này.

Thấy các bạn gặp nạn, những em khác trên bờ nhảy xuống cứu khiến cả tập thể 9 học sinh đuối nước dưới đoạn sông sâu 2 m.

Tác giả: Phạm Linh

Nguồn tin: Báo VnExpress